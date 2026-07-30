Ukrajinska vojna obaveštajna služba izrazila je zabrinutost zbog daljeg razvoja ruskih krstarećih raketa S8000 „Banderolj“, navodeći da se njihova konstrukcija unapređuje čak i nakon početka serijske proizvodnje i uvođenja u upotrebu.

Kako prenosi ukrajinski portal „Militarnij“, pozivajući se na predstavnika Glavne obaveštajne uprave (GUR), Rusija je, prema tvrdnjama Kijeva, završila ispitivanja ovog naoružanja i pokrenula njegovu serijsku proizvodnju.

Istovremeno, konstrukcija rakete nastavlja da se menja, pa se nova tehnička rešenja uvode bez prekida proizvodnog procesa.

Predstavnik GUR-a naveo je da se primerci proizvedeni tokom 2026. godine primetno razlikuju od raketa napravljenih prethodne godine, što, prema njegovim rečima, ukazuje na paralelnu modernizaciju konstrukcije uz nastavak proizvodnje.

Ukrajinska strana iznela je i procene tehničkih karakteristika rakete. Prema tim navodima, „Banderolj“ nosi bojevu glavu mase oko 150 kilograma, razvija brzinu od 550 do 600 kilometara na čas i ima domet između 350 i 400 kilometara.

Posebnu zabrinutost u GUR-u izaziva proširenje broja platformi sa kojih se raketa lansira. Ako je u početku korišćena isključivo sa bespilotnih letelica, sada se, prema tvrdnjama ukrajinske obaveštajne službe, primenjuje i sa kopnenih lansirnih sistema, kao i iz helikoptera.

Predstavnik ukrajinske vojne obaveštajne službe priznao je da povećanje broja upotrebljenih raketa „Banderolj“ predstavlja ozbiljan izazov za protivvazdušnu odbranu Ukrajine. Kao razlog naveo je da standardni FPV dronovi-presretači nisu pokazali efikasnost u presretanju ovog projektila.