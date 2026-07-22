Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je danas imao razgovor sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, tokom kojeg je jedna od glavnih tema bila mogućnost pokretanja novih mirovnih pregovora za okončanje rata sa Rusijom.

Vest je objavio na društvenoj mreži X, gde je ocenio da je razgovor bio važan za nastavak diplomatskih napora.

"Potreban je mir sa dostojanstvom"

- Upravo sam razgovarao sa izaslanicima predsednika Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom. Bio je to dobar, važan razgovor o tome kako ponovo oživeti diplomatiju i približiti mir - napisao je Zelenski.

Dodao je da je Ukrajina, kako tvrdi, odavno spremna za mir, ali da on mora biti postignut uz očuvanje dostojanstva zemlje.

Timovi ostaju u kontaktu

Zelenski je naveo da će ukrajinski i američki timovi nastaviti intenzivnu komunikaciju kako bi pratili realizaciju tema o kojima je razgovarano.

Istovremeno je zahvalio Trampovim izaslanicima na angažovanju, kao i predsedniku SAD i američkom narodu na podršci Ukrajini.

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o mogućem formatu ili vremenskom okviru eventualnih mirovnih pregovora.