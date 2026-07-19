Usred ukrajinskih napada koji sve više pokrivaju regione zemlje, Rusi su sve zabrinutiji zbog sposobnosti režima da zadovolji njihove osnovne potrebe, piše Le Mond.

Kako navodi francuski list, napadom na ruske rafinerije nafte (RNP) i izazivanjem ozbiljne krize sa gorivom u Ruskoj Federaciji, Ukrajina zadala udarac nepisanom društvenom dogovoru između stanovništva i ruskog predsednika Vladimira Putina, prema kojem im režim pruža stabilnost i prosperitet u zamenu za ograničenja sloboda.

Stanovnici Moskve, Sankt Peterburga, pa čak i Sibira, gledajući rat sa svojih prozora, osećali su nesigurnost u sposobnost Kremlja da obezbedi njihove osnovne potrebe, napominje Le Mond.

Redovi na ruskim benzinskim pumpama su se protezali širom zemlje, cene goriva su vrtoglavo skočile, crno tržište cveta – a Kremlj ne može brzo da se izbori sa krizom.

U komentaru za publikaciju, Nikola Kulbaka, ekonomista na Evropskom humanističkom univerzitetu, napomenuo je da su napadi na velike ruske rafinerije otkrili kritičnu ranjivost – unutrašnju logistiku. Takođe je izrazio uverenje da uvoz goriva, posebno iz Indije, nije u stanju da brzo reši ovaj problem.

Andrej Jakovljev sa Slobodnog univerziteta u Berlinu skrenuo je pažnju na psihološki faktor koji objašnjava zašto se nestašica goriva tako brzo širi po Rusiji. Prema rečima ekonomiste, Moskva krije podatke o razmerama napada i istovremeno veštački održava niske cene benzina, što stvara povećanu potražnju i, kao rezultat toga, dovodi do nestašice. Ljudi ne veruju zvaničnicima i kupuju gorivo.

"Kao rezultat toga, kriza se samo pogoršava", kaže ekonomista.

Ruska ekonomija počinje da oseća posledice

Pored toga, ruska ekonomija počinje da oseća posledice rata protiv Ukrajine, piše Le Mond.

Geli Simola, vodeća ekonomistkinja Instituta za zemlje u razvoju pri Banci Finske, navodi da je ove godine ekonomski rast Rusije usporen, a budžetski deficit značajno povećan.

Istovremeno, Simola smatra da je neposredna ekonomska ili finansijska kriza malo verovatna. Rusija, kaže ona, i dalje može da finansira svoje operacije u Ukrajini, uprkos tome što mora da donosi sve rizičnije odluke.

U junu 2026. godine objavljeno je da je poverenje u Putina u Rusiji palo na rekordnih 69%, a pozitivna procena njegovog rada pala je na 71%. Početkom jula, većina Rusa je navela problem sa gorivom kao glavnu temu nedelje u Rusiji.

17. jula objavljeno je da je broj Rusa koji pozitivno ocenjuju Putinov rad smanjen za pet procentnih poena tokom prošle nedelje – sa 71% na 66%, što je najniža brojka u skoro četiri godine (od jeseni 2022. godine).