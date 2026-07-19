Ministarstvo spoljnih poslova Kazahstana osudilo je danas napade bespilotnim letelicama na civilne tankere u Crnom moru kod terminala Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (KTK), ocenivši ih kao nedopustivo ugrožavanje ekonomskih interesa zemlje i međunarodne trgovine.

U saopštenju kazahstanskog Ministarstva spoljnih poslova navodi se da su napadi izvedeni 17. i 19. jula na brodove angažovane u transportu nafte preko infrastrukture Kasijskog naftovodnog konzorcijuma, preneo je ruski Interfaks.

"Ove napade smatramo nedopustivim zadiranjem u ekonomske interese Republike Kazahstan, kao i ciljanim aktivnostima usmerenim na destabilizaciju legalne međunarodne trgovine, svetskih energetskih tržišta i bezbednosti globalnih transportno-logističkih lanaca snabdevanja“, navodi se u saopštenju.

Prema navodima Ministarstva, 19. jula su tokom ukrcavanja na terminalu KTK napadnuti tankeri "ASIA", koji je prevozio naftu kompanije Tengizšetrojl, zajedničkog projekta američkog Ševrona i kazahstanskih partnera, kao i "NISSOS IOS", koji je prevozio naftu kompanija Kašagan BV i Maten, dela nacionalne naftne kompanije KazMunajGas.

Dan ranije, Ministarstvo energetike Kazahstana saopštilo je agenciji Interfaks da je, prema raspoloživim informacijama, 17. jula bespilotna letelica napala tanker "Nordic Zenith" dok je plovilo bilo na putu ka luci radi ukrcavanja sirove nafte i dok je bilo prazno.

Kasijski naftovodni konzorcijum upravlja jednim od najvažnijih naftovoda za izvoz sirove nafte iz Kazahstana prema međunarodnim tržištima.