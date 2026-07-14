Vlada Srbije je najavila novi ciklus subvencija za domaći turizam. Ove godine će biti podeljeno čak 30.000 vaučera. Kako je najavljeno vrednost vaučera iznosiće 10.000 dinara.

Do novčane pomoći za odmor u vidu vaučera od 10.000 dinara moći će da se dođe u tri koraka.

Procedura je jednostavna:

- Prvi korak je rezervacija smeštaja. Zainteresovani moraju da pronađu objekat sa liste Ministarstva turizma i rezervišu minimum 5 noćenja.

- Drugi korak je prikupljanje papira. Uz ličnu kartu, potrebna je potvrda o rezervaciji i dokaz o statusu (penzioni ček, potvrda o plati ili studiranju).

- Treći korak je na podnošenje prijave: Prijava se podnosi lično na šalterima "Pošte Srbije", i to najkasnije 30 dana pre planiranog puta.

Za vaučere imaju pravo da se prijave:

- Penzioneri (kao i lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju).

- Zaposleni građani čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara.

- Nezaposlena lica koja su redovno prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

- Studenti prvog, drugog i trećeg stepena (uz obaveznu potvrdu obrazovne ustanove).

- Korisnici prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica i korisnici posebne naknade.

- Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata.

- Nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Gde važe vaučeri?

Državne subvencije važe isključivo za boravak u prijavljenim i kategorisanim ugostiteljskim objektima u Srbiji – hotelima, apartmanima, seoskim turističkim domaćinstvima i privatnim sobama.

Glavno pravilo je da se odmor mora provesti van mesta prebivališta.

Na primer, studenti vaučere ne mogu iskoristiti ni u mestu prebivališta, niti u mestu gde studiraju. Tradicionalno, najveće interesovanje vlada za domaće banje i planine, a na vrhu liste najtraženijih destinacija godinama se nalaze Vrnjačka Banja, Sokobanja, Zlatibor, Tara, Vrdnik i Zlatar.