Na deonici od Novog Sada istok do petlje Kovilj, u smeru ka Beogradu, izvode se radovi na obnovi kolovoza. Radovi će trajati do 16. jula, tokom dana.

Zbog toga je saobraćaj ka Beogradu preusmeren u suprotan smer, odnosno u preticajnu traku kolovoza ka Subotici. Vozila koja idu ka Subotici kreću se voznom i zaustavnom trakom.

Tokom prve faze radova, vozači koji se kreću ka Beogradu neće moći da se uključe niti isključe kod benzinske stanice „Gasprom“.

Radovi se izvode i na auto-putu između Sremske Mitrovice i Rume, u zoni petlje Ruma, u smeru ka Beogradu. Tu su zatvorene vozna i zaustavna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnim trakama. Ovi radovi trajaće do 6. jula.

Na putu Golubinci – Popinci radovi će trajati do 25. avgusta. Saobraćaj se odvija suženim kolovozom, a po potrebi će vozila biti propuštana naizmenično.

Na Pančevačkom mostu, u smeru ka Pančevu, danas od 6.30 do 16 časova obavlja se specijalizovani pregled konstrukcije mosta. Saobraćaj se odvija jednom slobodnom trakom.

Radovi su aktuelni i na putu Rogačica – Debelo brdo, gde će obnova kolovoza trajati do 1. novembra. Vozila se na toj deonici propuštaju naizmenično.

Na naplatnim rampama širom Srbije trenutno nema zadržavanja.

Prema informacijama Uprave granične policije od 7.15 časova, na graničnom prelazu Gradina, na izlazu iz Srbije, putnička vozila čekaju oko 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.