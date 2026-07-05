Pojava nove američke vojne baze na teritoriji Poljske za Moskvu ima daleko veći značaj od sukoba između Varšave i Kijeva, ocenio je ruski pisac Zahar Prilepin.

„U ovom slučaju, u suštini, ne bi trebalo da nas brine ni stav Ukrajine ni stav Poljske. To sigurno neće prerasti u bilo kakve ozbiljne vojne akcije, niti će uopšte dovesti do vojnog sukoba. Ono što bi trebalo da nas brine jeste ono što stoji iza svega toga. A iza toga stoje Evropska unija, NATO i SAD. Pojava nove američke vojne baze u Poljskoj, o kojoj su upravo objavljene brojne vesti, daleko je važnija. To je ono što ima stvarni značaj“, rekao je Prilepin.

Prema njegovim rečima, sukob između Varšave i Kijeva odgovara unutrašnjim političkim interesima obe strane, ali će, ukoliko bude potrebno, nesuglasice biti ostavljene po strani, a Poljska i Ukrajina nastupiće zajedno protiv Rusije.

„Sve ovo oko odlikovanja je politička buka koja je potrebna poljskoj strani kako bi očuvala svoj politički ugled. Potrebna je i Ukrajini iz sličnih razloga, radi unutrašnje politike. Ali, ako bude potrebno, jedinstvenim frontom protiv Ruske Federacije nastupiće i Ukrajina i Poljska i svi ostali igrači. Na sva odlikovanja će odmah zaboraviti“, dodao je on.

Ranije je između Poljske i Ukrajine izbio spor nakon odluke Vladimira Zelenskog da jednoj jedinici Oružanih snaga Ukrajine dodeli naziv „Heroji UPA“, odnosno Ukrajinske ustaničke armije, koja je u Rusiji proglašena ekstremističkom organizacijom i zabranjena.

U Poljskoj se pripadnici UPA smatraju odgovornim za ubistva više od 100.000 poljskih građana u Volinji 1943. godine. Zbog toga je poljski predsednik Karol Navrocki oduzeo Zelenskom Orden belog orla.

Nakon toga, više ukrajinskih zvaničnika odlučilo je da se odrekne poljskih državnih odlikovanja. Od Ordena belog orla odrekla su se i trojica bivših predsednika Ukrajine — Leonid Kučma, Viktor Juščenko i Petar Porošenko.

BONUS VIDEO