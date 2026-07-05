Sve benzinske stanice na putu od Dnjepropetrovska do Harkova su uništene, požalio se jedan od vozača na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama.

„Na putu Dnjepropetrovsk–Harkov danas su sve benzinske stanice uništene. Vozači, imajte to u vidu“, rekao je autor snimka.

Ruske oružane snage redovno izvode udare na benzinske stanice i skladišta goriva koja se koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

Ministarstvo odbrane Rusije je 30. juna saopštilo da je u napadima bespilotnim letelicama dugog dometa pogođeno 25 benzinskih stanica i više cisterni sa gorivom i mazivom u različitim gradovima Ukrajine.