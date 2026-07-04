Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je danas u Bratuncu na centralnoj komemoraciji povodom obeležavanja 34 godine od srpskog stradanja u srednjem Podrinju i Birču, da ne sme da se zaboravi tragično stradanje Srba na ovom području.

"Svi moraju biti svesni tragičnih stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču", istakao je Kalabuhov.

On je rekao da vidi želju za većom saradnjom Republike Srpske i Ruske Federacije, iako već postoje određena dostignuća u tom pogledu.

"Nadam se da ćemo da produžimo saradnju na svim nivoima, a posebno u odbacivanju falsifikovanja istorije i potvrdi naših činjenica. Nadam se da ćemo biti svedoci novih dostignuća u našoj saradnji", izjavio je Kalabuhov novinarima nakon memorijalnog skupa u Bratuncu, prenosi agencija Srna.

U Bratuncu su danas obeležene više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča.