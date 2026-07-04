Politika
Ruski ambasador u BiH: Svi moraju da budu svesni stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču
34 godine od zločina nad našim narodom
Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je danas u Bratuncu na centralnoj komemoraciji povodom obeležavanja 34 godine od srpskog stradanja u srednjem Podrinju i Birču, da ne sme da se zaboravi tragično stradanje Srba na ovom području.
"Svi moraju biti svesni tragičnih stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču", istakao je Kalabuhov.
On je rekao da vidi želju za većom saradnjom Republike Srpske i Ruske Federacije, iako već postoje određena dostignuća u tom pogledu.
"Nadam se da ćemo da produžimo saradnju na svim nivoima, a posebno u odbacivanju falsifikovanja istorije i potvrdi naših činjenica. Nadam se da ćemo biti svedoci novih dostignuća u našoj saradnji", izjavio je Kalabuhov novinarima nakon memorijalnog skupa u Bratuncu, prenosi agencija Srna.
U Bratuncu su danas obeležene više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča.
Komemoraciji su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, predstavnici vlada Srbije i Crne Gore, a pored ambasadora Rusije u BiH Igor Kalabuhov tu je bio i savetnik za duhovna pitanja američkog predsednika Donalda Trampa pastor Mark Berns.
Pomen je služio srpski patrijarh Porfirije.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Politika
Najnovije
Politika
Najčitanije
6min
Ljubomira ubio u stanu pa telo umotao u tepih i sakrio u gepeku! Brutalan zločin u Sremskoj Mitrovici!
6min
Žestoka svađa Aneli i Stanije trese Elitu: "Štek mamo, jesi li ponosna što si primila četiri polna organa?"
21H
Žetva noći terora: Udar od milijardu dolara u Kijevu! Ono što se dogodilo u Ukrajini za jedan dan opisano kao "mini Hirošima"
8H
Ognjen Amidžić oštro o angažovanju Jovane Jeremić na Pinku: "Potreban je određeni kredibilitet, ako ona ima šta da radi..."
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
"Ovo je plan za budućnost!" Vučić se obratio Srbiji, saopštio ime izborne liste i otkrio sve što se dešavalo: Nikada nisam hteo da se savijam!
Stižu novi detalji tragedije u Vencueli: Užas neslućenih razmera, Broj nestalih se popeo na 40.000 ljudi
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,01
|117,37
|117,72
|USD
|102,16
|102,47
|102,77
|CAD
|72,15
|72,36
|72,58
|AUD
|70,91
|71,12
|71,34
|GBP
|136,63
|137,04
|137,46
|CHF
|127,35
|127,74
|128,12
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)