"Oružane snage Ruske Federacije su, kao odgovor na terorističke napade kijevskog režima na civilnu infrastrukturu na teritoriji Rusije, izvele masovni udar visokopreciznim oružjem dugog dometa vazdušnog, kopnenog i pomorskog baziranja, kao i udarnim bespilotnim letelicama", navodi se u saopštenju.

Kako su istakli, na udaru su se našla preduzeća vojne industrije, gorivno-energetskog kompleksa u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastruktura vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti.

U ruskom vojnom resoru su naglasili da su u Kijevu pogođeni agregatno-proizvodno preduzeće radio-elektronske industrije "Radioniks", ključna naučno-proizvodna baza koja proizvodi sisteme upravljanja za krstareće rakete dugog dometa kopnenog baziranja "flamingo", operativno-taktičke rakete "fajer-point-7" i "fajer-point-9", navođene rakete "neptun-MD", kao i protivvazdušne vođene rakete (projekat "Klon").

Kako se navodi, proizvodnja ovog preduzeća direktno utiče na borbene sposobnosti Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine i njegovu sposobnost da se suprotstavi sistemima PVO.

Takođe, pogođeno je montažno preduzeće radio-elektronske industrije "Naučno-proizvodna kompanija 'Atlon Avia'", jedno od ključnih preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, koje snabdeva Oružane snage Ukrajine bespilotnim letelicama dugog dometa An-196 "ljuti", udarnim dronovima "magura UA", kao i bespilotnim letelicama drugih tipova i lutajućom municijom.

Ruske snage su pogodile i montažno preduzeće vazduhoplovne industrije "Antonov", glavnu proizvodnu bazu u Ukrajini za razvoj i proizvodnju vojnih letelica sa pilotom, kao i za sklapanje i modernizaciju bespilotnih letelica dugog dometa An-196 "ljuti".

Takođe, pogođena je raketna fabrika agregata i komponenti ("Kijevski radiozavod" i "Trimen-Ukrajina"), vodeće preduzeće koje modernizuje nišanske komplekse za sve tipove tenkova i borbenih vozila pešadije proizvedenih u Ukrajini, proizvodi optičke nišane i sisteme za navođenje oklopne tehnike, kao i komponente za gotovo sve izviđačke i udarne bespilotne letelice.

Takođe se navodi da integrisana kola, elementi mikroelektronskih sklopova za protivvazdušne raketne sisteme, sisteme za radio-elektronsku borbu i vazduhoplovnu tehniku direktno utiču na borbene sposobnosti ovih sistema u naoružanju Oružanih snaga Ukrajine.

Pogođeno je industrijsko preduzeće "Kijev-25" ("PV Grup Ukrajina"), koje proizvodi i skladišti hardversko-softverske komponente kompleksa za radio-elektronsku borbu "lima", namenjenog za podmetanje lažnih navigacionih signala u sistemima navođenja visokopreciznog oružja.

Pored toga, ruski borci su udarili na transportno-logistički centar "MLP-Čajka", koji se koristi za skladištenje bespilotnih letelica dugog dometa, njihovih bojevih glava i municije, kao i različitih komponenti za naoružanje i vojnu tehniku koje pristižu iz inostranstva.

Pogođeno je skladište goriva i maziva "Kijev-3" ("Grandterminal"), koje obezbeđuje isporuke dizel-goriva sa proizvodno-dispečerske stanice Novograd-Volinski vojnim jedinicama kijevskog garnizona, uključujući i jedinice zadužene za protivvazdušnu zaštitu vojnih objekata. Navodi se i da se dizel-gorivo iz ovog skladišta isporučuje jedinicama Oružanih snaga Ukrajine u zoni borbenih dejstava.

Osim toga, u saopštenju ruskog vojnog resora se dodaje da su pogođene gasno-distributivne stanice u Kijevu i Kijevskoj oblasti, koje obezbeđuju rad preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.