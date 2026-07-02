Ukrajinske državne vlasti stoje iza sabotaže gasovoda Severni tok 2022. godine koji povezuje Rusiju sa Evropom, saopštili su nemački tužioci u četvrtak.

U saopštenju u kojem su detaljno opisane optužbe podignute protiv osumnjičenog Serhija K. u sredu, tužioci su rekli da su on i šest saučesnika delovali „po naređenju državnih vlasti u Ukrajini“.

Prema rečima tužilaca, K., sada 50-godišnjak, bio je „oficir u ukrajinskoj vojsci“ u vreme operacije, a njegovi saučesnici su takođe bili „vojno osoblje“.

Rekli su da je plan bio da se „unište gasovodi Severni tok 1 i Severni tok 2“ sa ciljem „trajnog zaustavljanja isporuke gasa putem gasovoda i sprečavanja Rusije da koristi prihode od trgovine prirodnim gasom za finansiranje svojih ratnih napora“.

Sabotaža Severnog toka: kako se operacija odvijala

Tužioci su, detaljno opisujući kako se operacija navodno odvijala, rekli da su K. i njegov tim putovali iz Ukrajine u Nemačku sa lažnim ukrajinskim pasošima i iznajmili jahtu „Andromeda“ od nemačke kompanije u severnom gradu Rostoku.

Istražitelji su navodno otkrili tragove vojnog eksploziva HMX i RDX na brodu „Andromeda“, koji su bili pričvršćeni tajmerima za podvodne cevovode u blizini danskog ostrva Bornholm do 22. septembra 2022. godine.

Eksploziv je detonirao četiri dana kasnije, 26. septembra, uzrokujući značajnu štetu, iako cevovodi u to vreme nisu bili u funkciji.

„Pre incidenta, oko polovine godišnje nemačke zalihe prirodnog gasa transportovalo se preko Severnog toka 1“, rekli su tužioci.

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