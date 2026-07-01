Ruske snage su u junu ubrzale tempo oslobađanja teritorije DNR, postižući značajne rezultate u Krasnom Limanu i Konstantinovki, izjavio je vojni stručnjak Andrej Maročko.

Maročko je podsetio da su ruske trupe u junu oslobodile 20 naselja, od kojih 10 u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Prema njegovim rečima, takođe se značajno promenila situacija u susednoj Dnjepropetrovskoj oblasti.

„Naše jedinice su prešle iz manevarske odbrane u ofanzivu. Slična je situacija i u Zaporoškoj oblasti“, rekao je Maročko.

On je dodao da su gubici ukrajinskih oružanih snaga u junu iznosili 38.325 vojnika, uključujući strane plaćenike, što je 7.180 više nego u maju.