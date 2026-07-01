Pozivajući se neimenovane izvore upoznate sa istragom, Tagešau je preneo da je bivši ukrajinski vojnik Serhij K. sam sebe inkriminisao u telefonskim razgovorima koji su presretnuti i prosluškivani.

Prema informacijama koje su objavili nemački mediji vrhovni tužilac Jens Romel je podigao optužnicu protiv osumnjičenog sabotera gasovoda Severni tok.

Romel tereti Ukrajinca za napade na civilnu energetsku infrastrukturu, ratni zločin, izazivanje eksplozije i uništavanje objekata.

Prema nalazima istrage Serhij K. je predvodio tim sabotera koji su izvršili napad na Severni tok, a veruje se i da je bio zapovednik na brodu Andromeda koji je poslužio da se izvrši bombaški napad na cevovod u jesen 2022. godine.

Serhij K. je uhapšen prošlog leta dok je bio na odmoru u Italiji i trenutno se nalazi u pritvoru u Hamburgu, prema informacijama do kojih su došli nemački mediji dokazi protiv njega su ubedljivi.

Istraga je utvrdila je da je ukrajinski državljanin razgovarao telefonom sa rođacima i poznanicima o napadima iz svog ekstradicionog pritvora u Italiji, čime je sebe inkriminisao.

Istražitelji su navodno pronašli dokaze na njegovom mobilnom telefonu koji ukazuju na njegovo učešće u napadu, navodi neimenovani bezbednosni izvor upoznat sa sutragom.

Pre skoro četiri godine, ukrajinska posada civilnih ronilaca navodno je postavila improvizovane bombe na morsko dno Baltičkog mora, a 26. septembra 2022. godine, eksplozivna naprava je detonirana i uništila tri od četiri dela gasovoda Severni tok 1 i Severni tok 2.

Ovi cevovodi su inicijalno izgrađeni za uvoz gasa iz Rusije i pre izbijanja rusko-ukrajinskog sukoba Severnim tokom 1 je trasportovano više od polovine ruskog gasa namenjenog nemačkom tržištu.

Kako navodi nemački portal Tagešau suđenje optuženom Serhiju K. biće održano u Hamburgu, prenosi Tanjug.

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