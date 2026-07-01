Oni su mu se predstavili kao Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine. Detalji razgovora objavljeni su na njihovom Telegram kanalu.

"Nadam se da ako se pojave bilo kakvi problemi sa koordinacijom, mogu da pomognem. Javite mi. Uveren sam da su naši ministri odbrane u kontaktu u ovom pitanju i da ulažu napore u tom pravcu", rekao je Rol.

Pritom, on tvrdi da je Moskva kriva za incidente u kojima su učestvovali ukrajinski dronovi u baltičkim državama.

"Snažno podržavamo sve akcije protiv legitimnih ciljeva u Rusiji. Međutim, u Litvaniji postoji izvesna zabrinutost zbog ovih nedavnih upada ukrajinskih dronova. Trudimo se da izbegnemo bilo kakvu kritiku", rekao je Vovanu i Leksusu Dejvidas Matulionis, savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika Litvanije.

U tom razgovoru, on je takođe istakao važnost angažovanja ukrajinskih stručnjaka kako bi "pomogli u sprečavanju upada dronova".

"Još uvek imamo problema. Pokušavamo da nabavimo nekoliko radara za male visine, ali nabavka još nije završena", dodao je.

Na ovu izjavu se osvrnula Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, poručivši da je Estonija saučesnik terorističkih napada Kijeva.

"Nije prvi put da političke elite Estonije podržavaju teroriste. Devedesetih godina prošlog veka Estonija je snažno podržavala teroristu Dudajeva i njegove batinaše na Severnom Kavkazu", istakla je Zaharova.

U poslednje vreme, padovi dronova ukrajinskih snaga u ovom području postali su sve češći. Takvi incidenti su prijavljeni u Finskoj, Letoniji, Litvaniji i Estoniji. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je napomenuo da Kijev može da iskoristi njihov vazdušni prostor za pokretanje napada na Rusiju.