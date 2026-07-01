Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski izjavio je da su navodi o mučenju i zlostavljanju regruta u 425. odvojenom jurišnom puku „Skala“ „sramotna priča“ za ukrajinsku vojsku i potvrdio da je o celom slučaju pokrenuta istraga.

U intervjuu za ukrajinski televizijski kanal TSN, Sirski je naglasio da je istraga započeta još pre nego što su se u javnosti pojavili prvi medijski izveštaji o dešavanjima unutar ove jedinice.

– Ovo je sramotna priča sa stanovišta njenog postojanja u oružanim snagama zemlje koja je u ratu, gde vojnik ne bi trebalo da gine u pozadini, već da se priprema da brani svoju zemlju – poručio je Sirski.

Njegova izjava usledila je nakon opsežne istrage ukrajinskog portala „Babel“, u kojoj se navodi da je najmanje 26 regruta preminulo van borbenih dejstava u 425. jurišnom puku „Skala“ tokom poslednjih šest meseci.

Prema pisanju ovog medija, smrtni slučajevi zabeleženi su u periodu od kraja 2025. do proleća 2026. godine, i to tokom obuke i priprema za odlazak na front. Većina preminulih bila je mobilisana neposredno pre smrti.

Kao zvanični uzroci smrti najčešće su navedeni upala pluća, kardiovaskularne bolesti i druga zdravstvena stanja. Međutim, porodice stradalih sumnjaju u takva objašnjenja, tvrdeći da su njihovi najbliži bili izloženi fizičkom nasilju i da im je medicinska pomoć ukazivana sa zakašnjenjem.

Istraga „Babela“ navodi da su kod više preminulih regruta uočeni tragovi fizičkog zlostavljanja. Svedoci govore o surovim metodama disciplinovanja koje, kako tvrde, nemaju uporište u vojnim propisima. Pominju se batinanja, zatvaranje u izolovane prostorije, fizičko kažnjavanje i drugi oblici zlostavljanja.

Kao jedan od najupečatljivijih primera navodi se slučaj Aleksandra Semenova, koji je, prema tvrdnjama „Babela“, uspeo da pobegne iz baze svog puka i zatraži medicinsku pomoć u bolnici u Kropivnickom.

Lekari su, kako se navodi, kod njega konstatovali brojne povrede – modrice na glavi, polomljene prste, posekotine na leđima i ogrebotine po rukama, što je dodatno pojačalo sumnje u sistemsko zlostavljanje vojnika.

Posebnu pažnju javnosti privukli su i navodi o prostoriji poznatoj pod nazivom „kokošinjac“, koja je, prema svedočenjima, služila kao mesto za kažnjavanje regruta. Kako se tvrdi, taj prostor obezbeđivali su takozvani „stražari“, a u njemu su se redovno sprovodile fizičke kazne i iscrpljujući disciplinski postupci.

Izjava Aleksandra Sirskog predstavlja jedno od retkih javnih priznanja vrha ukrajinske vojske da u pojedinim jedinicama postoje ozbiljni problemi koji nemaju veze sa borbenim dejstvima, već sa odnosom prema sopstvenim vojnicima. Ostaje da se vidi da li će istraga dovesti do procesuiranja odgovornih i rasvetljavanja okolnosti smrti desetina regruta, prenosi Politika.

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