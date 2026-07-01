U Kijevu su odjeknule prve eksplozije nakon što su grupe ruskih bespilotnih letelica ušle u vazdušni prostor ukrajinske prestonice. Takođe, registrovana su poletanja strateških bombardera Tu-95MS sa ruskih aerodroma.

Jedinice protivvazdušne odbrane (PVO) odmah su reagovale kako bi presrele nadolazeće ciljeve, dok se Kijevom čuju sirene za vazdušnu opasnost i zvuci dejstva PVO sistema.

Građani Kijeva počeli su da se spuštaju u stanice metroa, koje služe kao skloništa tokom vazdušnih napada, pripremajući se za moguću dugu noć.

Pokretanje Tu-95MS

Prema dostupnim informacijama, registrovana su poletanja strateških bombardera Tu-95MS sa ruskih aerodroma. Ovi avioni koriste se za lansiranje krstarećih raketa H-101 velikog dometa.

Takođe su zabeležene aktivnosti bombardera Tu-22M3, koji mogu nositi rakete H-22 i H-32, prilagođene za dejstvo po kopnenim ciljevima.

Najava masovnog udara strateških bombardera

Napadi dronovima usledili su nakon upozorenja ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je ranije tokom večeri izjavio da obaveštajni podaci ukazuju na mogućnost novog masovnog vazdušnog udara ruskih snaga.

Prema navodima vojnih analitičara i ukrajinskih monitoring kanala, zabeleženo je više aktivnosti koje bi mogle ukazivati na pripremu kombinovanog raketnog napada velikih razmera tokom noći.

Stanice metroa pod najvećim pritiskom

U Kijevu je aktiviran protokol za vanredne situacije, a podzemna železnica prešla je u režim rada skloništa, obezbeđujući prostor, električnu energiju i osnovne uslove za boravak velikog broja civila.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci prepuna metro stanica, dok građani međusobno dele informacije i apeluju da se poštuju upozorenja nadležnih službi i izbegava boravak u blizini prozora zbog mogućnosti novih udara tokom noći.