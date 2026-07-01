Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak vazdušne operacije u Ukrajini, tvrdeći da su lovci Su-34 izveli precizan napad klizećim bombama FAB na ukrajinske snage, koje su prethodno bile locirane bespilotnom letelicom.
Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, u napadima je eliminisano više od 100 ukrajinskih vojnika.
Na snimku se vide snažne eksplozije, gust dim, oštećenja na višespratnim zgradama i razbacani ostaci u području koje deluje kao urbano naselje.
Ukrajinska strana se do sada nije zvanično oglasila povodom ovih tvrdnji, prenosi grčki portal Pronjuz.
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Jutranji napadi na obe strane
Najmanje jedna osoba poginula u ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast
Najmanje jedna osoba poginula je jutros u ukrajinskim napadima na rusku Belgorodsku oblast, a 14 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti.
U saopštenju se navodi da se napad u kojem je poginuo civil dogodio u Šebekinskom okrugu Belgorodske oblasti, prenele su RIA Novosti.
Ističe se da su ukrajinske snage, osim Šebekinskog okruga, napale i Belgorodski, Borisovski, Valujski i Rakitjanski okrug, prenosi Tanjug.
Najmanje dve osobe poginule, pet povređeno u ruskom napadu na minibus u Hersonu
Najmanje dve osobe su poginule, a pet je povređeno jutros u ruskom napadu na minibus u Hersonu na jugu Ukrajine, saopštio je šef regionalne državne administracije Aleksandar Prokudin.
On je objavio na Telegramu da su ruske snage jutros oko 7.00 sati dronom pogodile minibus u centralnom okrugu Hersona, preneo je Ukrinform.
Prokudin je naveo da se okolnosti napada još razjašnjavaju.
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