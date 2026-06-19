Kako saznaju mediji, svako od njih traži po milion dinara na ime duševnog bola zbog gubitka oca, čije su bolest i smrt, smatraju, povezane sa posledicama NATO bombardovanja i njegovom izloženošću osiromašenom uranijumu.

Advokat porodice Srđan Aleksić, koji je juče u Drugom osnovnom sudu u Beogradu u njihovo ime podneo tužbu, obima oko 1.000 strana, kaže za Kurir da suština ovog postupka jeste da se pred domaćim sudom konačno otvori pitanje građanskopravne odgovornosti NATO za posledice oružanih dejstava iz 1999. godine, uključujući upotrebu municije sa osiromašenim uranijumom i stvaranje dugotrajnog toksičnog, hemijskog, radiološkog i ekološkog rizika po zdravlje ljudi.

- Svako od tužilaca traži po 1.000.000 dinara na ime duševnog bola zbog smrti oca, odnosno ukupna vrednost spora je 2.000.000 dinara. Predmet nije politička ocena rata, niti rasprava o međunarodnim odnosima, već zahtev naslednika da sud ispita da li postoji odgovornost tuženog za oboljenje, lečenje, stradanje i smrt njihovog oca - objašnjava Aleksić.

Tužba je, kako kaže, direktno usmerena protiv NATO jer je ta organizacija planirala, organizovala, koordinisala i sprovodila vazdušne operacije protiv SRJ 1999.

- Pavković je tokom ratnih dejstava bio na prostoru na kome su se izvodile vojne operacije, posebno u vezi sa komandovanjem, boravkom na terenu, obilaskom jedinica i postupanjem u uslovima neposredne izloženosti posledicama dejstava. Tužba polazi od toga da je bio izložen riziku koji nije bio apstraktan, već konkretan, neposredan i vezan za prostor na kome su korišćena sredstva sa dugotrajnim štetnim posledicama.

Advokat ističe da se tužba oslanja na više grupa dokaza - matične izvode o srodstvu i smrti, medicinsku dokumentaciju pokojnog Pavkovića, relevantne međunarodne izveštaje, dokumentaciju koja pokazuje da je upotreba osiromašenog uranijuma bila poznata i potvrđivana, kao i sudsku i stručnu praksu iz Srbije i Italije u sličnim predmetima.

- Izveštaji Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) važni su jer govore o upotrebi osiromašenog uranijuma, kontaminaciji, koroziji penetratora, česticama u vazduhu i potrebi za merama predostrožnosti. Dokumenta pred Međunarodnim sudom pravde pokazuju da je još tokom 1999. postojalo saznanje o upotrebi oružja sa osiromašenim uranijumom i o dugoročnim zdravstvenim i ekološkim posledicama. Medicinska dokumentacija pokazuje oboljenje, lečenje i posledice po život i zdravlje pokojnog Pavkovića - kaže Aleksić.

U postupak će biti uključen i poznati italijanski advokat Anđelo Fjore Tartalja, koji je zastupao veliki broj italijanskih vojnika obolelih nakon službe na Balkanu.

- To je veoma važan proces jer se odnosi na visokorangiranog generala srpskih oružanih snaga koji se razboleo zbog osiromašenog uranijuma. Predmet je veoma pažljivo pripremljen, uz dokaze koji su prikupljani tokom više od 26 godina sudskih borbi u Italiji - kaže Tartalja za Kurir.

On smatra da postoji jasna uzročno-posledična veza između boravka na kontaminiranim područjima i razvoja teških bolesti.

- Dosad sam dobio više od 500 sudskih sporova u Italiji. Sve dosad dobijene parnice dokazuju ne samo postojanje uzročno-posledične veze već i da je moguće ostvariti pravdu. Dostavljeni dokazi su brojni i obuhvataju dokumentarne, naučne i pravne dokaze - navodi Tartalja.

Dodaje da su u pojedinim slučajevima dosuđivane višemilionske odštete, kao i da se svaki predmet mora posmatrati pojedinačno.

- Biće to velika borba, kao što je bila i u Italiji. U Italiji sam dobijao sporove protiv ministarstva odbrane. Ako u Srbiji NATO ne bude priznat imunitet, svakako je moguće dobiti ove parnice! Pitanje ostvarivanja naknade štete pripada nama advokatima, ali i sama država Srbija može i treba da potražuje naknadu za štetu koja je naneta životnoj sredini i njenom stanovništvu - zaključuje Tartalja za Kurir.

Podsetimo, general Nebojša Pavković bolovao je od dva maligna oboljenja - raka štitaste žlezde i raka pankreasa, a preminuo je na VMA 20. oktobra 2025. Posebnu pažnju izazvali su rezultati analize uzoraka tumorskog tkiva obavljene u jednoj akreditovanoj laboratoriji u Italiji, u kojima su, prema tvrdnjama advokata porodice, pronađene visoke koncentracije uranijuma i više teških metala.

Marija Pavković: Tata je želeo da tužimo i Finsku

Pavkovićeva ćerka Marija rekla je da nema velika očekivanja od postupka protiv NATO, ali da želi da se iskoriste sve pravne mogućnosti.

- Advokat Aleksić je sve uradio vrlo detaljno, a tužba ima 1.000 stranica. Sve što je moguće podneće i uraditi. Ne mogu da predvidim šta će biti - rekla je za Srnu.

Dodala je da je ideja za tužbu potekla od Aleksića, koji sarađuje sa italijanskim kolegom Anđelom Tartaljom.

- Italijani iz Kfora uspeli su u Italiji da dobiju presude i onda je advokat želeo da se to uradi i kod nas. Stupio je u kontakt sa tatom dok je bio živ. Tata je hteo da se to uradi.Posle sam ja dala punomoćje, to je još neki pokušaj da se dostigne bar delić pravde - istakla je Marija i dodala da se razmatra i tužba protiv Finske, gde je bio zatočen:

- Dok je tata bio živ, planirali smo da podignemo tužbu protiv Finske zbog zanemarivanja zdravstvenog stanja, zbog tretmana i svega što su propustili da učine da mu bude bolje i da mu se pruži nega.

(Kurir)