Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je nakon zasedanja Evropskog saveta u Briselu da Ukrajina ne može da postane punopravna članica Evropske unije dok se nalazi u ratnom stanju, ali da bi mogla da dobije status pridružene članice kao prelaznu fazu na putu ka punopravnom članstvu.

Odgovarajući na pitanje o svojoj inicijativi za pridruženo članstvo Ukrajine u EU, Merc je rekao da takav model ne zahteva izmene osnivačkih ugovora Evropske unije, prenosi Ukrinform.

"Pridruženo članstvo moguće je bez izmene ugovora. Za to već postoje presedani", rekao je nemački kancelar.

On je podsetio da je nakon ujedinjenja Nemačke za predstavnike bivše Istočne Nemačke uveden status posmatrača u Evropskom parlamentu bez prava glasa.

"Zato je i ono što sada predlažem moguće sprovesti bez izmene ugovora. Moj predlog je od početka bio usmeren na rešenje koje ne zahteva promenu ugovora", naveo je Merc.

On je naglasio da se situacija Ukrajine razlikuje od situacije zemalja Zapadnog Balkana zbog rata koji je u toku.

"Zemlja kao što je Ukrajina, koja se nalazi u ratnom stanju, ne može da postane članica Evropske unije, ali bi mogla da postane pridružena članica Evropske unije, a kasnije i njena punopravna članica", rekao je on.

Prema njegovim rečima, pitanje proširenja EU i mogućih prelaznih oblika integracije biće detaljno razmotreno na zasedanju Evropskog saveta u oktobru.

"Ništa od toga nije skinuto sa dnevnog reda. Naprotiv, ti predlozi su na stolu", istakao je Merc.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je zemlji potreban ubrzan ulazak u Evropsku uniju, jer bi dugotrajna pauza nakon završetka rata omogućila Rusiji da ometa evropske integracije Ukrajine. Naglasio je da Ukrajina teži punopravnom članstvu, a ne prelaznim formatima integracije.