Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da sprovedu vojnu ili intervencionističku operaciju protiv Kube, sličnu onoj koja je prethodno izvedena u Venecueli.

Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike Amerike prema Kubi i najavljuje potencijalni povratak agresivne politike smene režima.

Tramp je naglasio da Bela kuća pažljivo analizira situaciju na Kubi i da su sve opcije na stolu kako bi se obezbedila "demokratija i stabilnost u regionu".

- Moguće je... Ova mesta nisu daleko. Dok, ako pogledate Iran, to je veoma dug put... Venecuela je relativno blizu, a do Kube uopšte nije daleko - izjavio je predsednik SAD.

Strategija pritiska i nasleđe "venecuelanskog scenarija"

Iako predsednik Tramp nije izneo konkretne operativne detalje, samo pominjanje "venecuelanskog modela" izazvalo je uzbunu među diplomatama i vojnim analitičarima.

Podsećanja radi, američke akcije usmerene protiv vlasti u Kubi uključivale su kombinaciju surovih ekonomskih sankcija, diplomatske izolacije, podrške lokalnoj opoziciji, ali i prikrivenih operacija i stalnih pretnji upotrebom vojne sile.

Analitičari procenjuju da Vašington u slučaju Kube želi da iskoristi trenutnu duboku ekonomsku krizu, nestašice struje i goriva na ostrvu, kako bi izvršio maksimalan pritisak na vlasti u Havani i podstakao unutrašnje nemire.

Havana u pripravnosti, region strahuje od eskalacije

Najava mogućeg američkog udara odmah je naišla na oštre reakcije kubanskog državnog vrha, koji je poručio da je zemlja spremna da brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet od bilo kakvog oblika strane agresije.

Havana je godinama unazad optuživala SAD za sprovođenje ekonomskog genocida putem decenijskog embarga, a najnovije Trampove pretnje vidi kao direktan nastavak te imperijalističke politike.

Eventualna operacija SAD protiv Kube mogla bi ozbiljno da naruši ionako krhku bezbednosnu situaciju u Latinskoj Americi i izazove oštre osude ključnih globalnih igrača, pre svega Rusije i Kine, koji održavaju bliske političke i ekonomske veze sa Havanom.