Ko god je bar jednom sadio salatu, jagode, blitvu ili tikvice, zna koliko puževi mogu da budu uporni. Dovoljna je jedna vlažna noć da mlade biljke osvanu oštećene, sa listovima gotovo potpuno uništenim.

Iako imaju važnu ulogu u prirodnom ekosistemu kao deo lanca ishrane za ptice, ježeve i druge životinje, u baštama mogu da naprave ozbiljnu štetu, naročito na mladim i osetljivim biljkama.

Dobra vest je da zaštita ne mora odmah da podrazumeva upotrebu hemijskih sredstava. Postoji više prirodnih metoda koje mogu pomoći da se njihov broj smanji i da se biljke sačuvaju.

Ljuske od jaja kao prirodna barijera

Jedan od najpoznatijih trikova u borbi protiv puževa jeste upotreba usitnjenih ljuski od jaja. Nakon pranja i sušenja, ljuske se grubo usitne i posipaju oko biljaka koje želite da zaštitite.

Važno je da komadi ostanu krupniji, jer oštrije ivice otežavaju kretanje puževima i često ih odvraćaju od biljaka.

Međutim, ova metoda nije trajna – posle jače kiše ili zalivanja efekat se smanjuje, pa je potrebno redovno obnavljanje.

Prirodne zamke od voća i piva

Puževi se mogu privući i odvući od biljaka pomoću jednostavnih zamki. Polovine citrusa ili dinje mogu se postaviti u bašti, okrenute ka zemlji, gde se puževi skupljaju tokom noći.

Druga poznata metoda su posude sa pivom, koje se delimično ukopaju u zemlju. Miris ih privlači, a sadržaj ih zadržava u zamci. Zamke je potrebno redovno proveravati i prazniti.

Iako ove metode ne uklanjaju u potpunosti problem, mogu značajno smanjiti njihovu prisutnost u najosetljivijim delovima bašte.

Talog kafe kao prirodni repelent

Talog kafe se često koristi kao dodatna zaštita, jer puževima ne odgovara njegova tekstura i miris.

Posipa se oko biljaka, ali u umerenim količinama. Preterana upotreba može uticati na kiselost zemljišta, pa je važno koristiti ga pažljivo i obnavljati nakon kiše.

Održavanje bašte je ključ

Puževi se najčešće zadržavaju u vlažnim i zaklonjenim mestima. Zato je važno redovno uklanjati korov, staro lišće, daske i druge predmete ispod kojih mogu da se kriju.

Održavana bašta sa manje skrovišta znatno smanjuje njihovu brojnost i čini biljke bezbednijim.

Kombinacijom ovih prirodnih metoda može se postići bolja kontrola nad puževima i sačuvati povrće bez potrebe za agresivnim hemijskim sredstvima.