"Stranka je, u celini gledano, izgubila fokus na radne ljude. Ljudi žele da znaju: Šta ćete uraditi za kiriju? Šta ćete uraditi za stanovanje? Šta ćete uraditi za gorivo? Šta ćete uraditi za namirnice? Moramo da imamo odgovore na to", rekao je Mamdani u intervjuu za MS Now.

Prema njegovim rečima, upravo bi dostupnost stanovanja, troškovi zdravstvene zaštite i rast cena goriva trebalo da budu u središtu političke agende demokrata, umesto, kako je naveo, "ideoloških rasprava koje odvlače pažnju sa svakodnevnih problema građana".

Mamdani je poslednjih meseci postao jedna od istaknutijih figura Demokratske stranke nakon pobede nad bivšim guvernerom države Njujork Endruom Kuomom na izborima za gradonačelnika Njujorka, što je pokrenulo raspravu o pravcu u kojem bi stranka trebalo da se kreće posle poraza na predsedničkim izborima 2024. godine, navodi američki TV kanal.

Njegov uspon podstakao je debate unutar stranke o potrebi snažnije populističke ekonomske poruke, dok se demokrate pripremaju za predstojeće izbore za Kongres. U međuvremenu, predsednik Nacionalnog komiteta Demokratske stranke (DNC) Ken Martin suočio se sa kritikama zbog načina na koji je predstavljen izveštaj o razlozima izbornog poraza bivše potpredsednice Kamale Haris od aktuelnog predsednika Donalda Trampa.

Pojedini istaknuti članovi stranke, među njima bivši potpredsednik DNC-a Dejvid Hog, pozvali su Martina da podnese ostavku, dok je senator Kori Buker ocenio da su demokratama "očajnički potrebni novi lideri" kako bi povratili poverenje birača. Mamdani je, zahvaljujući uspehu na lokalnim izborima i velikoj prisutnosti na društvenim mrežama, postao jedna od najuticajnijih figura u raspravi o budućnosti Demokratske stranke. Senator Berni Sanders naveo je njegovu kampanju kao primer uspešne mobilizacije birača, dok je američki ministar finansija Skot Besent ranije ocenio da je Mamdani "nesumnjivo lider Demokratske stranke".