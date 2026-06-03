"Šalje vam se loša ponuda. Nećete biti obučeni, oprema koju će vam obezbediti je lošeg kvaliteta i postoji vrlo velika šansa da ćete poginuti ili biti ranjeni dok ste tamo. Ako budete ranjeni verovatno ćete ostati u blatu da patite i umrete", rekao je Rute tokom konferencije za novinare u Kijevu, obraćajući se, kako je naveo, "mladim Rusima i njihovim porodicama", prenosi Rojters.

Rute je ocenio da Rusija trpi veoma velike gubitke na ratištu u Ukrajini i naveo da, prema podacima NATO-a, više od 30.000 ruskih vojnika mesečno pogine tokom sukoba.

"To znači gubitak više ljudi u jednom mesecu nego što je Sovjetski Savez izgubio za 10 godina ratovanja u Avganistanu. To nije apstraktno. To ćete verovatno biti vi", rekao je Rute.





Katastrofa tokom vojne vežbe



Tri pripadnika britanske Kraljevske mornarice poginula su nakon pada vojnog helikoptera tokom vojne vežbe u Devonu, saopštile su britanske vlasti.

Kako prenose britanski mediji, nesreća se dogodila rano jutros, nešto pre četiri sata, kada se tokom vojne operacije srušio helikopter tipa „Merlin Mk4“.

Kraljevska mornarica potvrdila je tragičnu vest i izrazila saučešće porodicama poginulih mornara.

– Sa dubokom tugom potvrđujemo da su tri pripadnika Kraljevske mornarice izgubila život tokom vojne vežbe – navodi se u zvaničnom saopštenju koje prenosi „Skaj njuz“.

Komandant mornarice general Gvin Dženkins izjavio je da je pad helikoptera veliki šok za čitavu britansku mornaričku zajednicu.

– Znam da će ovo biti ogroman šok za sve u našoj pomorskoj zajednici. Izražavam najdublje saučešće porodicama, prijateljima i najbližima koje je pogodila ova tragedija. Istraga je u toku, a javnost će o svemu biti blagovremeno obaveštena – rekao je Dženkins.



Za sada nisu poznati detalji koji su doveli do pada letelice, a nadležne službe pokrenule su hitnu istragu kako bi utvrdile uzrok nesreće.

Britanski mediji navode da se u blizini Devona nalaze dve helikopterske baze Kraljevske mornarice, zbog čega je područje često korišćeno za vojne vežbe i obuke.

Nesreća je izazvala veliku pažnju javnosti u Velikoj Britaniji, dok se očekuje da će tokom dana biti objavljeno više informacija o okolnostima tragedije.