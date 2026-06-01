Lider amoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin govorio je o borbama u Donjeckoj oblasti.

Prema njegovim rečima, ruske trupe napreduju ka centru Konstjantinovke napadajući iz tri pravca.

-Vidimo da se gradske borbe nastavljaju u samoj Konstjantinovki. Naše jedinice već napreduju ka centru iz tri pravca - rekao je on u intervjuu za novinsku agenciju Vesti .

Kostjantinovka se nalazi na 55 kilometara od Donjecka. Kako prenosi ruska agencija RIA Novosti, u ovom messti se nalazi važno železničko tranzitno čvorište.

Grad igra ključnu ulogu u snabdevanju ukrajinskih oružanih snaga u aglomeraciji Kramatorsk-Slovjansk.

Pušilin je pojasnio da se žestoke borbe vode na obodu grada.

Više od 70 dronova uništeno iznad Rusije

Sa druge strane, ukrajinska vojska je izvela napada dronovima na rusko tlo. Sinoć su sistemi protivvazdušne odbrane uništili 72 ukrajinske bespilotne letelice (BPLO) iznad ruske teritorije, saopštilo je Ministarstva odbrane Rusije. Precizira se da su ciljevi oboreni iznad teritorija Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kurske, Rostovske oblasti, Krima i iznad Crnog mora, prenosi Izvestija.

