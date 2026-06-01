Buvljaci su poznati po tome što na njima može da se pronađe gotovo sve – od starih ploča i alata, preko nameštaja i kućnih aparata, pa do predmeta za koje mnogi nisu ni znali da postoje. Ipak, prizor koji je nedavno zabeležen na niškom buvljaku iznenadio je čak i one koji redovno posećuju ovakva mesta.

Fotografija koja se velikom brzinom proširila društvenim mrežama prikazuje nešto što se retko viđa van zdravstvenih ustanova – kompletan aparat za ultrazvuk ponuđen među polovnom robom.

U moru starih stvari, upravo je ovaj medicinski uređaj privukao najveću pažnju prolaznika i korisnika interneta, koji su se pitali kako je završio na tezgi zajedno sa ostalim polovnim predmetima.

Fotografija izazvala lavinu komentara

Nije prošlo mnogo vremena pre nego što su društvene mreže bile preplavljene komentarima i šalama na račun nesvakidašnjeg prizora.

Dok su jedni pokušavali da odgonetnu poreklo aparata, drugi su situaciju iskoristili za duhovite opaske.

„Možda se ne prodaje aparat, već ultrazvučni pregled na licu mesta“, našalio se jedan korisnik.

Usledili su i drugi komentari:

„Idealno za privatnu ordinaciju u garaži.“

„Nije loše da se kupi, neka se nađe u kući.“

„Kupila bih ga odmah.“

„Samo čekam da neko iznese i rendgen aparat.“

Mnogi su priznali da ovako nešto nikada nisu videli na pijaci ili buvljaku.

Nije prvi put da se na buvljaku pojavi nešto neobično

Iako je aparat za ultrazvuk mnoge šokirao, pojedini građani tvrde da ih više ništa ne može iznenaditi. Jedan korisnik društvenih mreža prisetio se da je pre nekoliko godina na zemunskom buvljaku video ginekološki sto, dok je drugi naveo da je među ponuđenom robom svojevremeno ugledao i istorijske predmete.

Upravo zbog takvih situacija buvljaci i dalje ostaju mesta na kojima se nikada ne zna šta vas čeka iza sledeće tezge. Od svakodnevnih sitnica do potpuno neočekivanih predmeta, čini se da granice gotovo ne postoje.

A da li je aparat za ultrazvuk zaista pronašao kupca, za sada nije poznato. Jedno je sigurno – fotografija je nasmejala Srbiju i još jednom pokazala da se na domaćim buvljacima može naići na prizore koji izgledaju gotovo nestvarno.