- O kakvom se ljudskom saosećanju sa njihove strane uopšte može govoriti kada je krv dece iz Starobeljska i na njihovim rukama? Njihove države godinama snabdevaju teroristički režim Zelenskog novcem, obaveštajnim podacima, oružjem i municijom, inspirišući ga na nove zločine protiv civilnog stanovništva, a zatim ga pokrivaju predstavljajući ga kao žrtvu - istakao je Nebenzja tokom sednice Saveta bezbednosti UN.

- Naše Oružane snage nastaviće da ispunjavaju ciljeve Specijalne vojne operacije denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine sve do potpunog otklanjanja bezbednosnih pretnji koje potiču sa njene teritorije - naglasio je Nebenzja.

- Ni vođa kijevskog režima ni njegovi sponzori ne samo da ne teže ozbiljnom dijalogu o perspektivama mirnog rešenja sa našom zemljom, već čine sve kako bi dodatno zaoštrili sukob - napomenuo je stalni predstavnik Rusije pri UN.

Detalji o udaru odmazde u ukrajinskoj prestonici

Govoreći o ruskim uzvratnim udarima na Ukrajinu nakon napada u Starobeljsku, Nebenzja je istakao da civilna infrastruktura nije bila meta.

- Napadi na objekte civilne infrastrukture Ukrajine nisu bili ni planirani ni izvedeni. Ovaj udar odmazde u ukrajinskoj prestonici direktna je posledica ciljanih koraka Zelenskog i njegovih pokrovitelja usmerenih na raspirivanje sukoba - naglasio je on.

Stalni predstavnik Rusije pri UN je dodao da reakcija zapadnih država na tragediju u Starobeljsku ne predstavlja iznenađenje za Moskvu, jer su te zemlje godinama snabdevale kijevske vlasti novcem i oružjem.

- Zapanjuju licemerje i cinična reakcija delegacija evropskih zemalja, koje obično istog trena nastupaju sa optužbama protiv Rusije kada im to politički odgovara, ali su u ovom slučaju radije faktički ignorisale tragediju u Starobeljsku i pokušale da odgovornost prebace na Moskvu. Ali mi nismo bili iznenađeni ni tada, niti smo iznenađeni sada - poručio je Nebenzja.

- Način na koji se kijevski režim obračunao sa decom može se uporediti jedino sa postupcima nacista i njihovih saradnika tokom Drugog svetskog rata, kada su nemilosrdno istrebljivali civilno stanovništvo - istakao je stalni predstavnik Rusije pri UN.

Prema njegovim rečima, bez obzira na objašnjenja i opravdanja iz Kijeva, napad na Starobeljsk predstavlja terorizam.

Kijev uzalud pokušava da se opravda

- Kako god Kijev pokušavao da se opravda, i kako god takozvani vodeći zapadni mediji nastojali da zažmure pred onim što se dogodilo, ono što se desilo u noći 22. maja jeste ciničan teroristički akt - poručio je Nebenzja

Osvrćući se na nastup ukrajinskog predstavnika Andreja Meljnika u Savetu bezbednosti, ruski predstavnik je upotrebio rusku poslovicu "lopov se sam odaje" ("na lopovu i kapa gori").

- Ukrajinski predstavnik voli ruske poslovice, pa ću i ja sebi dozvoliti da upotrebim jednu. Sve je to izgledalo kao u ruskoj poslovici: 'Na lopovu i kapa gori - rekao je Nebenzja, komentarišući Meljnikove izjave o tragediji u Starobeljsku.

