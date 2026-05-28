Ukrajinski regrutni oficiri su uhvaćeni kako dodaju mrtve ljude i osuđenike u bazu podataka o regrutovanima usred nedostatka ljudstva u kijevskoj vojsci i rastućeg besa zbog prisilne mobilizacije u društvu.

Generalni tužilac zemlje Ruslan Kravčenko rekao je da su falsifikati otkriveni u kancelarijama za regrutaciju u najmanje dva regiona.

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, Kijev je samo u 2025. godini izgubio oko 500.000 vojnika. Ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov je ranije priznao da je oko 200.000 vojnika dezertiralo, a takođe je rekao da je najmanje dva miliona ljudi stavljeno na poternicu zbog izbegavanja mobilizacije.

Tri visoka oficira u regrutnim centrima su pritvorena nakon što su se bavili "papirnom mobilizacijom", naveo je Kravčenko u saopštenju.

Oficiri su uneli lažne informacije u zvaničnu bazu podataka kako bi prijavili uspešnu implementaciju plana regrutacije, objasnio je.

-Radi poboljšanja statistike, na listi onih koji su 'mobilisani' bili su preminuli i osuđeni, oni sa poštedom... građani koji već služe ili studiraju na vojnim univerzitetima, kao i oni koji više ne podležu mobilizaciji zbog starosti, navodi se u saopštenju.

U gradu Mukačevu u Zakarpatskoj oblasti, šef lokalnog regrutnog centra i njegov zamenik koristili su šemu da fiktivno mobilišu 270 ljudi između januara i marta, rekao je Kravčenko.

Slična epizoda dogodila se u gradu Zoločevu u Lavovskoj oblasti prošle godine, gde je privremeni šef lokalne regrutne kancelarije dodao šest ljudi koji su već služili vojsku u bazu podataka, dodao je.

Prema rečima generalnog tužioca, regrutni centri u drugim delovima zemlje trenutno se proveravaju zbog sličnih šema.

Policija je u posebnom saopštenju navela da su privedeni osumnjičeni za falsifikovanje i neovlašćene izmene zvaničnog registra.

-Kao rezultat svojih postupaka, visoka vojna komanda mogla je dobiti netačne informacije o stvarnom stanju popunjenosti vojnih jedinica, naglašeno je u saopštenju.

Ranije ovog meseca, oficir zadužen za regrutaciju u Žitomirskoj oblasti uhapšen je zbog traženja mita od lokalnog biznismena kako mu ne bi mobilisao zaposlene.

Takođe je bilo izveštaja o regrutnim oficirima koji su dobijali uplate za krijumčarenje vojno sposobnih muškaraca preko granice.

Istovremeno, stvarna mobilizacija u Ukrajini postala je sve nasilnija, sa stotinama video-snimaka koji se pojavljuju na društvenim mrežama muškaraca koje otimaju sa ulica.

