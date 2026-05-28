Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovo je izazvao žestoke polemike nakon što je elitnoj jedinici ukrajinskih komandosa dodelio naziv „Heroji UPA“, po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji koja je tokom Drugog svetskog rata sarađivala sa nacističkim strukturama i ostala upamćena po masakrima nad Poljacima i Jevrejima.

Prema dekretu koji je potpisao Zelenski, Centar za specijalne operacije Sever dobio je počasni naziv „Heroji UPA“, a u obrazloženju se navodi da je cilj „obnavljanje istorijskih tradicija nacionalne vojske“.

Ukrajinska ustanička armija predstavljala je vojno krilo Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN), pokreta koji je tokom ranih faza Drugog svetskog rata sarađivao sa nacističkom Nemačkom.

Među najpoznatijim vođama te organizacije bio je Roman Šuhevič, bivši zamenik komandanta nacističkog bataljona Nahtigal, dok je Stepan Bandera i danas jedna od najkontroverznijih figura ukrajinskog nacionalizma.

Istoričari navode da su ukrajinski nacionalisti igrali ključnu ulogu u pogromima u Lavovu 1941. godine, dok se UPA povezuje sa ubistvima desetina hiljada poljskih civila tokom 1943. i 1944. godine na području današnje zapadne Ukrajine.

Uprkos tome, u savremenoj Ukrajini Bandera, Šuhevič i pripadnici UPA zvanično se predstavljaju kao „borci za slobodu“, po njima se nazivaju ulice, a svake godine organizuju se bakljade i marševi u njihovu čast.

Nova odluka Zelenskog dolazi samo nekoliko dana nakon što su ukrajinske vlasti organizovale ponovno sahranjivanje posmrtnih ostataka jednog od lidera OUN Andreja Melnika, čijoj ceremoniji je prisustvovao i sam ukrajinski predsednik.

Dodatne tenzije izazvala je i nedavna izjava šefa Ukrajinskog instituta nacionalnog sećanja Aleksandra Alferova, bivšeg portparola jedinice Azov, koji je masakre nad Poljacima nazvao „mitom“, što je izazvalo ogorčenje u Varšavi.

Rusija već godinama optužuje ukrajinske vlasti da sistematski veličaju nacističke kolaboracioniste i ekstremni nacionalizam.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da je takva politika „veoma opasna za Evropu“, upozoravajući da rehabilitacija nacističkih ideologija može imati ozbiljne posledice po čitav kontinent.

Odluka Zelenskog sada je dodatno pojačala rasprave o tome kakvu istorijsku i ideološku poruku današnja Ukrajina pokušava da pošalje svetu dok traje rat sa Rusijom.

