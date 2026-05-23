Predsednik Privredne komore Ukrajine Genadij Čižikov izjavio je u intervju za N1 da je Srbija dobar primer za njegovu zemlju, kao država koja "želi da pronađe svoje mesto na mapi Evrope i mapi sveta".

U Beogradu je održan poslovni forum Srbija-Ukrajina, na kom je Čižikov bio. Istakao je da je primetio razvoj Srbije.

- Ja sam ovde dolazio u kratke posete tokom poslednjih 10 godina i vidim kako se Srbija razvija. Za mene je to primer zemlje koja želi da pronađe svoje mesto na mapi Evrope i mapi sveta, i to je veoma dobar primer za Ukrajinu koja u ovoj veoma teškoj situaciji, kada je rat, razmišlja ne samo o tome kako da zaštiti sebe, kako da zaštiti demokratiju i tako dalje, već razmišlja i o tome kakva je budućnost Ukrajine. Kakva je budućnost Ukrajine na mapi Evrope? I zato smo ovde".

Čižikov je ocenio da je Srbija danas drugačija zemlja nego što je bila pre deset godina, i da je ono što je video u Beogradu ostavilo veoma pozitivan utisak na njega.

"Gradi se, ljudi su pozitivni" - istakao je.