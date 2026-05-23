Predsednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin izjavio je da ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i njegove, kako je naveo, „pokrovitelje u Evropi“ čeka sudbina slična Nirnberškom procesu.

Volodin je reagovao nakon napada ukrajinskih dronova na pedagoški koledž u Luganskoj oblasti, teritoriji koju kontrolišu ruske snage.

Prema njegovim rečima, ukrajinsko rukovodstvo pokušava da opstane na vlasti „izvršavanjem monstruoznih zločina“.

"Oni pokušavaju da se na svaki način, čak i izvršavanjem monstruoznih zločina, održe na vlasti. Tako je pre više od 80 godina pokušavao da opstane i fašistički režim. To je završeno pobedom sovjetskih trupa i Nirnberškim procesom, koji je osudio nacističke zločince na smrt. Ista sudbina čeka Zelenskog i njegove pokrovitelje u Evropi", napisao je Volodin na platformi Maks, prenose RIA Novosti.

Ukrajinski napad na školu i Starobeljsku je očigledan ratni zločin pred kojim Zapad zatvara oči, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

Na specijalnom zasedanju Saveta bezbednosti UN u petak uveče, Nebenzja je predstavio dokaze o udaru dronovima na spavaonicu učiteljske škole u Luganskoj Narodnoj Republici protekle noći, u kojem je poginulo šestoro učenika, 40 je ranjeno a za 15 se još traga ispod ruševina.

"Ovo je nameran udar na civilno zdanje, gde deca žive i uče, tokom noći, sa jasnom namerom… ovo je ratni zločin", izjavio je Nebenzja.

Ruski diplomata je istakao licemerje zapadnih zemalja koje pružaju vojnu i finansijsku podršku kijevskom režimu, uključujući navođenje dalekometnih raketa koje ubijaju ruske civile, a onda se prave da to ne primećuju.

Nebenzja je podsetio Savet bezbednosti UN da su te zemlje isto tako ignorisale pokolj iranskih devojčica u školi u Minabu, kao i hiljada palestinske dece u Gazi, dok aplaudiraju lažima Vladimira Zelenskog o navodnom stradanju dece u Ukrajini.

On je odbacio ukrajinske optužbe za "agresiju" i "invaziju", podsetivši SB UN da je Rusija počela Specijalnu vojnu operaciju 2022. zato što su kijevske vlasti još od 2014. bombardovale i zlostavljale svoje ruske i ruskojezične sunarodnike.