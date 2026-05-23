Ukrajinski dronovi ponovo napadaju područje tragedije u Starobeljsku u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici, zbog čega spasilačke ekipe povremeno prekidaju potragu i sklanjaju se u skloništa, izjavio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.

On je naveo da operacije spasavanja i dalje traju, uprkos novim napadima, prenosi RIA Novosti.

Regionalni guverner Leonid Pasečnik saopštio je da je broj poginulih u napadu na internat srednje škole u Starobeljsku porastao na 11.

"Do podneva 23. maja, preminulo je 11 žrtava ovog monstruoznog zločina: osam devojčica i tri dečaka", napisao je Pasečnik na društvenim mrežama.

Prema njegovim rečima, deset devojčica se i dalje vodi kao nestalo.

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije ranije je saopštilo da je u napadu poginulo deset osoba, dok je 38 ljudi povređeno.

Moskva tvrdi da su ukrajinski dronovi u noći između 21. i 22. maja pogodili internat Starobeljske pedagoške škole, u kojem se u tom trenutku nalazilo 86 učenika, nakon čega se deo zgrade urušio.

Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je na sednici Saveta bezbednosti UN da je napad na školski objekat bio nameran i ocenio ga kao ratni zločin.

On je pozvao međunarodnu zajednicu da osudi taj incident.