Ukrajina je godinama pravila ozbiljne greške u odnosima sa Kinom, a taj diplomatski promašaj sada može imati katastrofalne posledice po Kijev, izjavio je ukrajinski ekonomista Aleksej Kušč.

On je u video-blogu kijevske novinarke Natalije Vlaščenko ocenio da je Ukrajina praktično razorila svoj kineski diplomatski pravac i da se zbog toga danas nalazi u mnogo slabijoj poziciji, naročito u trenutku kada Kina ima sve važniju ulogu u razgovorima velikih sila.

Kijev ostao bez kanala prema Pekingu

Kušč je upozorio da se ukrajinska diplomatija prema Kini godinama vodila površno, bez razumevanja značaja Pekinga i bez elementarnog osećaja za način na koji kineska politika funkcioniše.

Prema njegovim rečima, greške su počele još od kadrovskih odluka, a nastavile se javnim istupima ukrajinskih zvaničnika koji su dodatno pokvarili odnose sa Pekingom.

- Promašaj na kineskom pravcu za nas ima katastrofalne posledice. Počev od imenovanja ambasadora u Kini koji nije znao kineski jezik, pa do psovki ukrajinskih zvaničnika na račun kineskog specijalnog predstavnika, uz upotrebu opscene leksike - rekao je Kušč.

On je naveo da su posledice takve politike danas potpuno vidljive. Kada se u Moskvi održavaju sastanci američke delegacije sa ruskim predstavnicima, a u njima učestvuje i kineski ministar spoljnih poslova, ukrajinska diplomatija nema kome u Pekingu da se obrati za objašnjenje šta se zaista dešava.

- To je dovelo do toga da, kada se u Moskvi održavaju susreti američke delegacije sa Rusima, a tamo je prisutan kineski ministar spoljnih poslova, naš ministar spoljnih poslova ne može da pozove kineskog kolegu i proveri šta se tamo događa. Zato što kontakata uopšte nema - istakao je ukrajinski ekonomista.

Kušč je posebno naglasio da Kina nije zemlja koja odmah burno reaguje na uvrede i diplomatske greške, ali da takve stvari ne zaboravlja.

- Kina je veoma ceremonijalna zemlja. Uvrede na najvišem nivou... Kina na to ne reaguje odmah nekom histerijom. Ali Kina ima dugo pamćenje i kasnije se toga seti - poručio je on.

„Kao bokser koji je sam sebi vezao jednu ruku“

Ukrajinski ekonomista smatra da je Kijev na kineskom pravcu napravio niz grešaka koje su ga ostavile bez jednog od najvažnijih diplomatskih kanala u svetu.

Po njegovoj oceni, Ukrajina je potcenila činjenicu da se nalazi na prostoru gde se ukrštaju interesi Evrope, Rusije, Kine i celog evroazijskog prostora. Umesto da balansira, Kijev je, kako tvrdi, izabrao politiku koja ga gura u potpunu zavisnost od Evrope.

- Na kineskom pravcu napravljena je masa grešaka. Mi smo faktički uništili kineski diplomatski projekat. To je sada kao da boksujete jednom rukom. Zamislite boksera koji je u ringu dobrovoljno jednu ruku vezao iza leđa. I onda boksuje jednom rukom. Otprilike je ista situacija - rekao je Kušč.

On je ocenio da Ukrajina ne može da zanemari kineski faktor, naročito ako uzme u obzir svoj geografski položaj i značaj evroazijskih tokova.

- Nalazeći se na evroazijskom stepskom koridoru, mi mislimo da možemo potpuno da se oslonimo na Evropu i apsolutno ignorišemo faktor Kine. Ako dođemo do formule da je naša stopostotna osnova Evropa, a Kina naš protivnik, to se pretvara u formulu večnog rata - upozorio je on.

Prema njegovim rečima, takva politika dugoročno ne može doneti stabilnost Ukrajini. Naprotiv, ona bi mogla da zemlju drži u stalnom pritisku, jer bi se, kako kaže, duž evroazijskog pravca uvek formirao siloviti vektor koji bi delovao protiv Kijeva.

- Ako se takva politika bude sprovodila, to znači da će se duž Evroazijskog stepskog koridora u našem pravcu uvek kretati siloviti vektor koji će nas razarati - zaključio je Kušč.

Njegova ocena otvara jedno od najosetljivijih pitanja ukrajinske spoljne politike: da li Kijev, oslanjajući se gotovo isključivo na Evropu i SAD, može sebi da priušti potpuno narušene odnose sa Kinom.

Peking danas nije samo ekonomska sila, već i politički faktor koji ima direktan kanal i sa Moskvom i sa Vašingtonom. Zbog toga gubitak komunikacije sa Kinom za Ukrajinu nije samo diplomatski propust, već ozbiljan strateški problem u trenutku kada se odlučuje o budućnosti rata i novom rasporedu snaga u Evroaziji.