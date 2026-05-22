Pentagon je 18. maja saopštio da "pauzira" svoje učešće u Stalnom zajedničkom odboru SAD i Kanade za odbranu, najvišem savetodavnom telu za odbranu severnoameričkog kontinenta, osnovanom 1940. godine, prenosi Rojters.

"Kanada još nije donela teške odluke i napravila potrebne kompromise kako bi postala verodostojan partner u zajedničkoj odbrani našeg kontinenta i hemisfere", rekao je juče zvaničnik Pentagona, koji je govorio pod uslovom da ne bude imenovan.

On je naveo da je Kanadi potreban plan, uz odgovarajuća finansijska sredstva, kako bi do 2035. povećala osnovnu vojnu potrošnju sa 2,0 na 3,5 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Zvaničnik je, takođe, optužio Kanadu da političke interese stavlja ispred vojne spremnosti zbog dugotrajne revizije plana za kupovinu 88 borbenih aviona Lockheed Martin F-35 Lightning II kompanije Lockheed Martin.

Revizija je trebalo da bude završena oko septembra 2025. godine, ali još nije okončana, usled rastućih tenzija sa SAD oko trgovine i spekulacija da bi Kanada mogla da smanji broj F-35 aviona i kupi deo letelica Gripen švedske kompanije Saab.

"Odlaganja kanadske vlade i nedostatak transparentnosti u vezi sa revizijom F-35 programa samo su jedan primer stavljanja politike ispred naše zajedničke odgovornosti za odbranu Severne Amerike", rekao je američki zvaničnik.

"Ministarstvo pozdravlja brzo okončanje ove revizije", dodao je on.

Predsednik SAD Donald Tramp i kanadski premijer Mark Karni sukobili su se po brojnim pitanjima, od trgovine do Trampovih izjava o mogućem preuzimanju Grenlanda i pretvaranju Kanade u 51. američku saveznu državu, navodi agencija.

Pentagon, međutim, Arktik sve više smatra ključnim regionom za nacionalnu bezbednost i ekonomiju SAD i vrši pritisak na dugogodišnje saveznike, posebno unutar NATO, da značajnije doprinesu sopstvenoj odbrani.

Karni je izjavio da su bliske veze Kanade sa SAD nekada bile prednost, ali da su postale slabost, pa javno nastoji da ojača savezništva takozvanih "srednjih sila" u svetu u kojem se Vašington smatra manje pouzdanim partnerom.

Karni je, međutim, umanjio značaj odluke Pentagona da suspenduje učešće u zajedničkom odboru za odbranu.

"Ne bih pridavao preveliki značaj tome. Imamo mnogo aspekata veoma bliske odbrambene saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Karni novinarima 19. maja, ukazujući na zajedničko učešće SAD i Kanade u Komandi vazdušno-kosmičke odbrane Severne Amerike (NORAD).

Zvaničnik Pentagona priznao je da obustava rada odbora neće uticati na operacije NORAD-a, koji je opisao kao "ključan za zaštitu severnih prilaza teritorijama SAD i Kanade".

"Ali uzajamna korist zavisi od sposobnosti Kanade da proporcionalno doprinese", rekao je američki zvaničnik.

Karni je obećao da će Kanada u narednoj deceniji udvostručiti izvoz na druga tržišta i tokom prošle godine potpisao više od 20 ekonomskih i bezbednosnih sporazuma, uključujući sa Kinom, dok istovremeno pregovara o sporazumu sa Indijom.

Kanada, međutim i dalje gotovo 70 odsto svog izvoza plasira na američko tržište.