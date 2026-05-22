Poljski premijer Donald Tusk otvoreno je upozorio da bi NATO mogao da reaguje mnogo odlučnije ukoliko dođe do daljeg zaoštravanja sukoba u Ukrajini.

Njegove izjave iz Varšave izazvale su ozbiljnu pažnju širom EU, posebno jer dolaze u trenutku kada se sve češće govori o mogućnosti širenja sukoba van teritorije Ukrajine.

Kako prenosi Sky News, Tusk je komentarisao situaciju nakon incidenta sa bespilotnom letelicom koja je ušla u vazdušni prostor Litvanije. Upravo taj događaj iskorišćen je kao primer potencijalne opasnosti za države NATO-a i dodatni razlog za podizanje retorike u regionu.

Poljski premijer poručio je da bi ukrajinsko-ruski sukob uskoro mogao dovesti do situacije u kojoj će NATO morati da pruži „odlučan odgovor“. Istovremeno je naglasio da trenutno ne postoji neposredna pretnja Poljskoj, ali da će Alijansa svaku potencijalnu opasnost shvatiti veoma ozbiljno.

Sve ovo dolazi samo dan nakon izjave poljskog ministra odbrane Vladislava Kosinjaka-Kamiša, koji je javno pokazao nezadovoljstvo prema Kijevu. On je upozorio da Ukrajina mora mnogo preciznije da određuje ciljeve za napade dronovima kako ne bi ugrozila bezbednost država NATO-a.

U političkim i bezbednosnim krugovima sve češće se postavlja pitanje koliko daleko pojedine članice NATO-a žele da idu u ovom sukobu i gde se zapravo nalazi granica direktnog uključivanja. Posebno zbog činjenice da Ukrajina nije članica NATO-a niti članica EU.

Zbog toga se nameće i pitanje na osnovu čega bi Poljska ili NATO ušli u direktan sukob protiv Rusije kada Ukrajina formalno nije deo nijednog vojnog saveza koji bi automatski aktivirao kolektivnu odbranu. Još važnije pitanje odnosi se na interese Poljske i EU da ulaze u otvoreni sukob sa nuklearnom silom koja ih nije direktno napala.

Takva pitanja poslednjih meseci postaju sve prisutnija i među analitičarima u samoj EU. Deo stručnjaka smatra da pojedine države istočnog krila NATO-a sve više podižu retoriku zbog straha da bi nestabilnost mogla da se prelije preko granica Ukrajine.

Drugi, međutim, upozoravaju da upravo stalno podizanje tenzija povećava rizik od mnogo ozbiljnije krize.

Podseća se na raniju izjavu Donalda Tuska da Ukrajinci, prema njegovim rečima, ginu na frontu za blagostanje koje je Poljska uspela da izgradi tokom prethodnih godina. Ta izjava tada je izazvala veliku pažnju jer je otvorila pitanje koliko duboko Varšava vidi sopstvene interese u nastavku sukoba.

Uprkos tome, u ovom trenutku ne postoji zvanična odluka NATO-a o direktnom uključivanju u rat. Međutim, sve češće izjave evropskih lidera pokazuju da zabrinutost u pojedinim članicama raste iz dana u dan, posebno zbog mogućnosti da incidenti sa dronovima, raketama ili vazdušnim prostorom izazovu mnogo ozbiljniju reakciju nego ranije.