Otac dečaka prijavio je njihov nestanak iz njihove kuće u Kolmaru na istoku Francuske 11. maja, što je navelo Francusku da uputi panevropski apel za pomoć. Policija i u Portugalu i u Francuskoj pokrenula je istrage. Dečake su pronašli vozač Artur Kintas i njegova supruga Eugenija, koji su rekli da su nosili rančeve sa hranom i vodom, ali bez ličnih dokumenata. Nahranio ih je pre nego što je prijavio dečake policiji.

Lokalni mediji su izvestile da je par uhapšen nakon što je njihov automobil primećen ispred kafića u gradu Fatima, oko 180 km severno od Alkaser do Sal. Uhapšeni su 41-godišnja žena i 55-godišnji muškarac, koji nisu zvanično identifikovani, saopštila je portugalska Nacionalna republikanska garda. Takođe su rekli da se protiv para vrši istraga zbog porodičnog nasilja, ugrožavanja i napuštanja.

Ali jezivi snimci sa sigurnosnih kamera otkrili su kako je francuski par namerno napustio svoju malu decu u šumi u Portugalu. Braća su rekla vozaču koji ih je pronašao da su ih roditelji ostavili na putu N235 samo sa ćebetom, dva komada voća i dve flaše vode. Nakon što su dečaci odvedeni u bolnicu i policiju, pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo kako su dospeli u Portugal.

Novi snimak, koji su dobili lokalni mediji, a objavili su CNN i Dejli mejl, prikazuje dečake kako se nevino igraju u autu svojih roditelja na benzinskoj pumpi u Miranda do Doru, blizu granice sa Španijom. Sivi automobil je parkiran na benzinskoj pumpi, a očuh i majka izlaze iz vozila i prilaze radniku.

Na zadnjem sedištu, jedan od dečaka se vidi kako se penje oko prednjih sedišta, dok se drugi naginje ka prednjem delu automobila. Portugalska televizijska kuća TVI je izvestio da je snimak snimljen na dan kada je porodica stigla u Portugal, 11. maja u 18:16 časova.

Novi izveštaji lokalnih medija navode da je nestanak dece policiji prijavila i francuska majka, baka dečaka, koja im je rekla da ih je otela njihova majka. Toksikološki testovi su pokazali da roditelji nisu drogirali dečake.

Još jezivije, par im je zavezao oči i odveo ih u šumu pre nego što im je rekao da mogu samo da skinu poveze sa očiju kada su pronašli nož koji je par zakopao u zemlju. Dečaci su kopali po zemlji nekoliko minuta pre nego što im je stariji dečak skinuo poveze sa očiju. Verovali su da igraju igru sa roditeljima. Satima su lutali po tom području.

Kintas je lokalnim medijima rekao: „Najstariji mi je rekao da su se on i njegov brat izgubili u šumi i da je njihova majka otišla, a da ih nije povela sa sobom. Odmah sam znao da su napušteni. Kada sam video kako su spakovani rančevi, znao sam da su napušteni.“

Dečaci su kasnije smešteni u hraniteljsku porodicu, a francuske vlasti su sada spremne da pokrenu postupak za njihov povratak u njihovu zemlju. Francuska policija je već upoznata sa očuhom, za koga se veruje da pati od mentalnog poremećaja.