Astrolozi tvrde da za 3 horoskopska znaka počinje srećan period.

Rak

Na današnji dan konačno osećate da je dosta. Spremni ste da sve ispustite i oslobodite se tog dosadnog osećaja tuge i gubitka. Već je previše dugo prožimao vaš život.

Previše ste navikli na osećaj tuge i znate da vam ova vrsta tuge ne čini ništa dobro. Takođe počinje da utiče na druge ljude u vašem životu, i to je možda ono što vas tera da puknete u utorak. Niste spremni da druge ljude povučete sa sobom.

Kada se Merkur poravna sa Neptunom, preuzimate odgovornost za svoje postupke i svoj stav. Istina je da ne želite da ovu tugu prebacite ni na koga drugog, pa se svesno trudite da živite u sadašnjosti. Sada birate nadu i sreću.

Ribe

Sada vidite da ste proveli previše vremena osećajući se tužno iz razloga za koje više niste sigurni. U nekom trenutku, ova melanholija je preuzela kontrolu i jednostavno nikada nije nestala. U utorak odlučujete da vam je dosta.

Vi ste tai koji odlučujete koliko tuge ćete podneti. Iz nekog razloga, ovaj tranzit vas pogađa na pravi način da pokrene vašu transformaciju.

Jupiter je vaša vladajuća planeta, i kada se poravna sa Merkurom, sećate se kako je biti optimističan. Dakle, svesno se udaljavate od tuge koja je već predugo ostala. Otvarate joj vrata i pokazujete joj izlaz, Ribe.

Strelac

Tuga više nema mesta u vašem svetu, Strelčevi. Zaista, nikada nije ni imala. Iako svi imamo sećanja i žaljenja, ne osećate potrebu da provodite dodatno vreme razmišljajući o tim stvarima kada vas one samo depresiraju.

Kada se Merkur poravna sa Jupiterom u utorak, ističe se vaša prirodna sklonost da gledate na svetlu stranu. Vidite da ipak imate izbor i birate sreću.

Tuga koju ste doživeli bila je opravdana i stvarna, ali srećom, bila je i privremena. Nema potrebe da je više držite u svom životu. Samo saznanje o tome donosi vam slobodu i duševni mir, piše Your tango.