Zelenski je naveo da su ruske snage izvele više od 30 vazdušnih udara i bacile više od 80 avionskih bombi duž fronta, dok su ukrajinske snage protivvazdušne odbrane obarale dronove u više regiona, uključujući Dnjeparsku, Žitomirsku, Nikolajevsku, Sumsku, Harkovsku i Černigovsku oblast, kao i u Kijevu i okolini, preneo je Ukrinform.

Prema njegovim rečima, u napadima su oštećeni energetski objekti, stambene zgrade, vrtić i civilna lokomotiva na železnici.

Zelenski je potvrdio da ima povređenih i poginulih, izrazivši saučešće porodicama stradalih.

Ukrajinski predsednik je podsetio da je Kijev ranije upozorio da će odgovoriti na poteze Moskve.

"Rusija mora da okonča ovaj rat i upravo ona mora da napravi korak ka stvarnom, trajnom prekidu vatre", poručio je Zelenski i dodao da bi sankcije protiv Moskve trebalo da ostanu na snazi i budu dodatno pojačane.

Rusko Ministarstvo odbrane prvobitno je proglasilo primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svetskom ratu, a Tramp je saopštio u petak da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje od 9. do 11. maja u ratu između Rusije i Ukrajine.

Zelenski je potvrdio da je, u okviru pregovaračkog procesa, dobijena saglasnost Moskve da se sprovede trodnevno primirje u ratnim dejstvima između Rusije i Ukrajine.

Iz Moskve je u međuvremenu stigla poruka da primirje neće biti produžavano.

Kijev je, sa svoje strane, od 6. maja proglasio režim tišine i pozvao Rusiju na konkretne poteze.