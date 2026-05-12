"Humanitarno primirje je završeno, a specijalna vojna operacija se nastavlja", rekao je Peskov na konferenciji za novinare, prenosi agencija RIA Novosti.

Prekid vatre bio je na snazi od 8. maja 00:00 po moskovskom vremenu do početka 10. maja, međutim, 8. maja, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov je objavio da je Rusija pristala na inicijativu predsednika SAD Donalda Trampa da se uspostavi prekid vatre sa Ukrajinom od 9. do 11. maja i da se tokom ovog perioda sprovede razmena zatvorenika.

Peskov je rekao da bi specijalna vojna operacija mogla biti obustavljena u svakom trenutku ukoliko kijevski režim donese pravu odluku.

Portparol ruskog predsednika je potvrdio da je ruski predsednik Vladimir Putin rekao da je spreman da se sastane sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Moskvi ili na nekom drugom mestu u bilo koje vreme.

"Predsednik je, govoreći na konferenciji za novinare u Kremlju, rekao da bi bio spreman da se sastane i razgovara sa Zelenskim u Moskvi ili na nekom drugom mestu u bilo koje vreme", rekao je Peskov novinarima.