Kalas je navela da se na sastanku Evropske odbrambene agencije razmatra potreba za većom koordinacijom država članica u zajedničkim projektima i nabavkama, jer trenutno postoji veliki broj odvojenih i nekompatibilnih programa, navedeno je u saopštenju EU.

Posebno je istakla važnost inovacija i učenja iz iskustva Ukrajine.

Drugi deo razgovora posvećen je Ukrajini, uz prisustvo ministra odbrane te zemlje.

Diskutuje se o načinu korišćenja zajma od 90 milijardi evra za hitne potrebe odbrane i oporavka.

Kalas je upozorila i na problem u evropskoj odbrambenoj industriji, navodeći da države članice obezbeđuju sredstva, ali da proizvodnja ne prati traženu dinamiku, zbog čega je potrebna bolja koordinacija između industrije i vlada.

U delu posvećenom Bliskom istoku razmatra se budućnost misije UNIFIL, koja se završava ove godine, kao i mogućnost formiranja nove evropske misije za podršku libanskim oružanim snagama.

Takođe je na dnevnom redu pomorska operacija "Aspides" u oblasti Ormuskog moreuza i Crvenog mora, uz mogućnost prilagođavanja operativnog plana i jačanja angažmana država članica kroz dodatne brodove i resurse.

Kalas je poručila da su razgovori usmereni na jačanje evropske bezbednosne politike i spremnost da se odgovori na aktuelne globalne izazove.