"U domovinu je vraćeno 3.724 vojnih lica iz zarobljeništva", navela je Moskaljkova.

Prema njenim rečima, zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom odbrane, FSB-om i specijalnim službama, izgrađen je "veoma složen, ali produktivan odnos sa ukrajinskom stranom u vezi sa međusobnim posetama zatvorenicima". Ovi kontakti služe da bi se mogućnost zlostavljanja i drugih nezakonitih praksi svela na minimum, dodaje ona.

"Naši zatvorenici su dobijali pakete sa toplom odećom, hranom i, što je najvažnije, pismom sa razglednicama od kuće. Ovo je, naravno, veoma važno, ali najvažnije je vratiti ih. I u tome uspevamo", naglasila je Moskaljkova.

Dodala je da postoje i slučajevi kada se ruski borci vode kao nestali, ali ruske službe u saradnji sa Ministarstvom odbrane uspevaju da ih pronađu žive i vrate kućama. Posebno je zahvalila "beloruskoj braći" jer su stvorili uslove da se razmene zarobljenika sprovedu na njihovoj granici sa Ukrajinom.

Rusija je vratila sedmoro dece iz Ukrajine, saopštila je ruska komesarka za ljudska prava i poručila da će spajanje porodica u Rusiji i Ukrajini "svakako biti nastavljeno".

"Imali smo jedinstven slučaj pre dve godine, kada su me majke iz Donjecka kontaktirale u vezi sa odvođenjem njihove dece u Nemačku. Nisam mogla da verujem da je tako nešto moguće. Ispostavilo se da su tokom napredovanja naših trupa i oslobađanja okupiranih teritorija, ukrajinske trupe zauzimale škole, vrtiće i internate kao uporišta, a deca su odvođena preko Lavova, u ovom slučaju u Austriju, gde smo pronašli decu ove dve majke i, uz pomoć našeg Ministarstva spoljnih poslova i turskog i austrijskog ombudsmana, vratili tu decu ovde", navela je Moskaljkova.