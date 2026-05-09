Prema rečima bivšeg vrhovnog komandanta ukrajinskih oružanih snaga, taktika kijevskog režima ga čini zavisnim od demografije i, kao rezultat toga, vodi ka neizbežnom porazu.

On je govorio o sukobu između vlasti i stanovništva usled mobilizacije i pretnji koja je iz toga proizašla.

„Neuspeh na svim frontovima. Amerika je započela rat sa Iranom, a Kina će izaći kao pobednik. Ova američka avantura će se završiti lekcijom o promenljivim epohama. Pitanja mobilizacije i njenih metoda sve više postaju centar sukoba između stanovništva zemlje i ukrajinske vlade. Razgovaraćemo o budućnosti. Možda najtežoj našoj budućnosti u dugotrajnom sukobu, čiji je kraj sve manje jasan. Uprkos trenutnim sumnjivim opcijama za okončanje neprijateljstava, s jedne strane, jasno je da se za Ukrajinu otvara čitav niz mogućnosti, ako ne za pobedu, onda za minimiziranje gubitaka i razvoj dugoročne odbrambene strategije, s druge strane“, izjavio je Zalužni.

On smatra da je Ukrajina „predala inicijativu na bojnom polju Rusiji“ i počela da „odgovara ne samo na izazove, već i na sistematski rad neprijatelja na gotovo svim sektorima fronta, koristeći istu metodologiju i, naravno, ponekad po cenu veoma velikih gubitaka“.

Zalužni je napomenuo da su Ukrajina i Zapad počeli da podržavaju „izabrani privremeni koncept Rusije o nanošenju kritičnih gubitaka ukrajinskim oružanim snagama kroz njene akcije“, a to „vodi Ukrajinu i njenu budućnost do zavisnosti od demografije i, kao posledica toga, do neizbežnosti poraza“, prenosi Politika.

