Afera Sofije Janićijević i Daneta (70) već neko vreme je glavna u rijalitiju. Bora Santana i Filip Đukić pročitali su pismo za Sofiju koje je u ''Elitu 9'' navodno stiglo od Daneta (70).

- O ženče moje, skupio sam snage da ti se javim posle svega. Znaš da smo navikli da funkcionišemo porukama i moram da ti kažem da sam uvređen tvojim izjavama da sam manijak i fan. Slažem se da manijaci šalju toliko para, da mi je Western blokiran. Dve kuće u Skoplju su podeljenje, a u Beogradu kuću sam dodelio Slađi Poršelini. Isto tako sam Lamburdžini prepisao na Sandru Obradović. Posebno bih se zahvalio Terzi što mi je otvorio oči i on mi je uštedio preko pola miliona evra, a zato će dobiti ražanj. Našao sam sreću u Slađi Poršelini i ona me ne koristi, a ako se izviniš javno možda se pomirimo kao drugari. Cakiju sam sve objasnio i na mojoj je strani, ali je ljut jer nije prisustvovao veridbi - glasilo je pismo.

Isplivale šok poruke

Nakon što je Sofija u "Eliti" priznala da je Dane otplaćivao majčine kredite, uprkos Brankičinim demantima, domaći mediji nedavno su došli u posed poruka Sofije i Daneta.

U posedu privatnih prepiski, Sofija je molila Daneta da finansijski obezbedi njenu majku dok je ona u rijalitiju.

- Da mami uplatiš svaki put koliko možeš, jer još ne radi i trebaće joj. Nikad neće da ti traži, to znam, zato joj sam pošalješ sliku od uplate kad možeš. To ti samo tražim, drugo ništa, i da se čuvaš, paziš - pisala je rijaliti učesnica.

Budući da je bila zabrinuta za majku, zamolila je 41 godinu starijeg Daneta da Brankici redovno šalje novac za prehrambrene proizvode i naftu.

- Koliko možeš toliko, nije bitno dušo. Da ima za gorivo, za frižider, normalno. Ako Bog da, ona će se sledeći mesec zaposliti. I brat je tu, pomoći će sve. Ali ipak svaka pomoć meni mnogo će da znači, jer mi je ona najbitnija. Šta za mene, za mamu kažem, dušo. Dok ja nisam tu, ja rešim sve, ali kad nisam, tužna sam bez nje i brinem da li će imati para, da li će naći posao, mnogo brinem - pisala je Sofija.

