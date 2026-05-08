Sledeće nedelje, 12., 14. i 16. maja biće održana Evrovizija 2026 u Beču.

Naime, sada su se oglasili organizatori i saopštili novu odluku - zabranu unošenja zastava u Arenu gde će biti održano prestižno takmičenje:

Lokalne vlasti su naložile da sve zastave koje se ove godine unose u prostor događaja, uključujući i Medijski centar, moraju biti "nezapaljive".

Dozvoljene su samo zastave koje ispunjavaju austrijski bezbednosni standard.

To znači da sve zastave moraju biti izrađene od sertifikovanih vatrootpornih materijala i da uz njih mora biti priložen odgovarajući sertifikat.

Sve zastave koje se unose u prostor događaja moraju biti u skladu sa gore navedenim bezbednosnim standardima. Usklađenost će biti strogo proveravana na bezbednosnim kontrolnim punktovima, gde će morati da se priloži važeći sertifikat.

Zastave koje ne ispunjavaju uslove neće biti dozvoljene unutar prostora događaja.

Napomena: Zastave kupljene u Eurovision prodavnici zastava mogu se preuzeti na prodajnom štandu ispred dvorane Wiener Stadthalle od ponedeljka, 11. maja, do subote, 16. maja, pre svake druge i treće generalne probe, kao i prenosa uživo. Dodatne informacije o tačnoj lokaciji biće uskoro dostupne.

Sve zastave koje su zakonski dozvoljene u zemlji domaćinu dozvoljene su u Medijskom centru i u delovima za publiku unutar prostora događaja.

