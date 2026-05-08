Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj smatra da je najelegantniji način da Iran nadoknadi ratnu štetu tako što će naplaćivati prolaz kroz Ormuski moreuz.

"Ja mislim da je to nešto najpravednije - da naplaćuje prolaz brodova, a da im obezbeđuje siguran prevoz", predlaže Šešelj.

Ističe da su to velike pare, ali su još veći iranski gubici u ovom ratu.

"Iran je pobedio, ali je i teško ranjen i mora svoje rane da vida, da leči. Kako će? Evo najprostijeg načina", izjavio je predsednik SRS za Informer TV.