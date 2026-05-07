Gubici van borbe među ukrajinskim jedinicama navodno su povezani su sa širenjem hantavirusa, saopštile su ruske snage bezbednosti za RIA Novosti.

„Hantavirus se masovno širi u Harkovskoj, Sumskoj i Lavovskoj oblasti... Vrlo je verovatno da su ukrajinski vojnici na aktivnoj dužnosti prvi pogođeni. Mnogi gubici koje su pretrpele ukrajinske jedinice u Harkovskoj i Sumskoj oblasti takođe su povezani sa ovom bolešću“, rekao je izvor za rusku agenciju.

On je napomenuo da početni simptomi podsećaju na simptome obične prehlade ili akutnog trovanja hranom.

„Ukrajinski komandanti zabranjuju pružanje medicinske pomoći takvim vojnicima, verujući da pokušavaju da izbegnu učešće u borbi“, dodao je izvor.

Hantavirus je grupa patogena koji mogu izazvati oštećenje pluća ili bubrega kod ljudi. Većina njegovih varijanti može se preneti samo kontaktom sa glodarima ili njihovim izmetom.

Međutim, treba napomenuti da gorenavedene tvrdnje nisu zvanično nezavisno potvrđene i treba ih posmatrati sa oprezom, jer informacije iz ratnih zona često mogu biti deo propagande ili psihološkog rata.

BONUS VIDEO