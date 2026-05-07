Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je njihova vojska napala fabrike za sklapanje dronova i skladišta goriva Ukrajine. Komandant ukrajinskih bespilotnih sistema Robert Brovdi izjavio je da su Oružane snage Ukrajine pogodile ruski centar za obuku artiljerijskih korektora i operatera dronova u Luganskoj oblasti.

Moskva: Ako Kijev bude ometao paradu za Dan pobede, pokrenućemo masovni raketni napad

U slučaju da ukraijnska vojska pokuša da ometa rusku proslavu povodom Dana pobede 9. maja, Moskva će pokrenuti masovni raketni napad na Kijev, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

"Ukoliko ukrajinske oružane snage prekrše primirje u zoni Specijalne vojne operacije ili pokušaju da napadnu naseljena mesta i objekte u ruskim regionima, oružane snage će pružiti adekvatan odgovor", navodi se u sapštenju, prenose RIA Novosti.

Dodaje se da Rusija tokom primirja koje je najavljeno za Dan pobede, neće napadati lokacije na kojima je raspoređena ukrajinska vojska ili objekte vojno-industrijskog kompleksa duboko u Ukrajini, a takođe se poziva Ukrajina da učini isto.

Ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast Dana pobede.

(Tanjug)

Zelenski zadao zadatke Umerovu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izneo ključne zadatke za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustema Umerova uoči njegovih pregovora u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine danas će održati niz sastanaka sa izaslanicima predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Definisali smo ključne zadatke. Prvo, humanitarni pravac. Nadamo se da će biti moguće sprovesti novu fazu oslobađanja zatvorenika. Drugo, jačanje diplomatskog procesa. U stalnoj smo komunikaciji sa američkom stranom i znamo za relevantne kontakte naših partnera sa ruskom stranom. Radimo na tome da to pomogne da se približi dostojanstven mir i garantuje bezbednost. Vidimo da, nažalost, ruska strana ne pokazuje konstruktivan pristup čak ni kada je reč o režimu prekida vatre", naveo je Zelenski.

On je takođe rekao da je Umerovu dao nekoliko konkretnih bezbednosnih instrukcija u vezi sa saradnjom sa Sjedinjenim Državama.

"Nakon današnjih sastanaka očekujem detaljan izveštaj", rekao je predsednik.

Kremlj: Ne daj bože da moramo da reagujemo na pretnju Zelenskog Moskva se nada da Rusija neće morati da pribegne uzvratnim merama u slučaju napada kijevskog režima tokom Dana pobede, o kojima je ranije upozorilo Ministarstvo odbrane Rusije, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. Ušakov je podsetio da je rusko Ministarstvo odbrane 4. maja objavilo zvanično saopštenje povodom pretnji Vladimira Zelenskog da će izvesti udare na Moskvu tokom proslave Dana pobede. "Naše Ministarstvo spoljnih poslova je cirkularnom notom upućenom svim diplomatskim misijama i predstavništvima akreditovanim u Rusiji još jednom pozvalo vlasti stranih država i rukovodstvo međunarodnih organizacija da sa maksimalnom odgovornošću pristupe saopštenju Ministarstva odbrane i obezbede blagovremenu evakuaciju iz Kijeva", naveo je Ušakov.



On je dodao da je slično upozorenje sadržano i u saopštenju Ministarstva odbrane. "Ministarstvo odbrane je takođe ukazalo na svrsishodnost toga da i mirni građani, stanovnici Kijeva, napuste grad ukoliko, ne daj Bože, budemo morali da odgovorimo na pretnje režima Zelenskog", rekao je Ušakov. (Izvestija) Pogođen Harkov, ima ranjenih Ruska vojska je napala dronom Novobavarski okrug Harkova, ranjeno je devet osoba, među kojima troje dece, izvestio je šef OVA, Oleg Sinegubov. "Poznato je da ima devet povređenih, među njima troje dece. Oštećeno je 38 privatnih kuća", rekao je Sinegubov. Mađarska vratila Ukrajini zaplenjeni novac

Ukrajinska Očadbanka potvrdila je da je Mađarska vratila novac i vredne stvari koje su zaplenjene u Budimpešti u martu, prenosi Evropska pravda. Novčana sredstva i vredne stvari su vraćene u celosti, integritet i prikladnost njihovog pakovanja proverili su predstavnici Oščadbanke, saopštila je pres-služba banke. Reč je o novčanim sredstvima i dragocenostima u iznosu od 40 miliona američkih dolara, 35 miliona evra i devet kilograma bankarskog zlata.

Kijev napao rafineriju u Permskoj oblasti

Ukrajinske snage napale su dronovima industrijski objekat u Permskom kraju, saopštio je gubernator Dmitrij Mahonjin. Prema njegovim rečima, u incidentu nije bilo žrtava niti povređenih i da je neutralisano još nekoliko dronova. Prema snimcima očevidaca koje je prenela ASTRA, pogođena je rafinerija nafte Lukoil-Permnaftoorgsintez u Permu. Kapacitet rafinerije je prerada oko 17 miliona tona nafte godišnje. Proizvodi širok asortiman proizvoda, uključujući visokokvalitetni benzin, dizel gorivo, avionski kerozin i maziva. Oboreno 20 dronova na putu ka Moskvi

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je izvestio da su oborene još tri bespilotne letelice koje su letele ka gradu. Od jutros je uništeno ukupno 20 takvih dronova, rekao je gradonačelnik.

Skoro 350 dronova uništeno iznad Rusije

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane uništile 347 ukrajinskih bespilotnih letelica tokom noći. Precizirano je da su dronovi uništeni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipečke, Novgorodske, Orlovske i Penzenske oblasti. Protivvazdušna odbrana je takođe obarala neprijateljske bespilotne letelice iznad Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tambovske, Tverske i Tulske oblasti, Moskovske oblasti, Krasnodarske Pokrajine, Republika Adigeje, Kalmikije, iznad Krima, Azovskog, Kaspijskog i Crnog mora.

Rusija napala Ukrajinu s više od sto dronova

Na Ukrajinu su od sinoć lansirane 102 ruske bespilotne letelica različitih tipova, od kojih su oborene 92, izvestilo je Ratno vazduhoplovstvo te zemlje.

Napadnut Dnjepar U napadu dronovima na grad Dnjepar povređene su dve osobe, među kojima i trudnica, dok je izbio požar u stambenoj zgradi i pričinjena je materijalna šteta, saopštile su lokalne vlasti.

Dronovi su izazvali požar u stanu u petospratnoj zgradi, dok su oštećene i obližnje kuće i više vozila.

Berlin zabranio ruske simbole na Dan pobede

Berlinska policija je uvela stroga ograničenja na prikazivanje proruskih simbola, nošenje vojnih uniformi i pevanje ruskih i sovjetskih ratnih pesama u oblastima sovjetskih spomenika u nemačkoj prestonici 8. i 9. maja.

Ograničenja će biti na snazi od 6 časova 8. maja do 22 časa 9. maja u tri određene zone - oko sovjetskih spomenika u Treptovu, Tirgartenu i Šenholcer Hajdeu, navodi se u naređenju objavljenom na sajtu berlinske policije.

Prema dokumentu, u ovim zonama je zabranjeno nošenje vojnih uniformi i njihovih elemenata, vojnih oznaka, isticanje simbola "Z" i "V", traka Svetog Georgija, kao i zastava i simbola Rusije, SSSR-a, Belorusije i povezanih entiteta.

Zabrana se odnosi i na sve simbole koji veličaju rat Rusije protiv Ukrajine, uključujući zastave samoproglašene Luganske i Donjecke Narodne Republike (LNR i DNR) i drugih teritorija Ukrajine pod ruskom kontrolom.

Zabranjeno je reprodukovanje i izvođenje ruskih marševa i vojnih pesama, posebno "Sveti rat", kao i bilo kakve radnje koje bi se mogle protumačiti kao odobravanje ruske agresije ili demonstracija spremnosti za nasilje.

U saopštenju se navodi da se zabrana ne odnosi na vence i cvetne aranžmane, čak i ako sadrže odgovarajuću simboliku, pod uslovom da se postavljaju na spomen-obeležja. Izuzeci su predviđeni i za diplomatske delegacije i veterane Drugog svetskog rata.

Policija je saopštila da su takve mere povezane sa tekućom agresijom Rusije protiv Ukrajine i rizikom od sukoba tokom masovnih okupljanja 8. i 9. maja u blizini sovjetskih spomenika.

Dronovi iz pravca Rusije srušili se u Letoniji

Letonske oružane snage saopštile su da su dva drona ušla na teritoriju Letonije iz pravca Rusije i srušila se.

Prema navodima vojske, jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, koji se nalazi oko 40 kilometara od granice sa Rusijom.

Lokalni mediji, pozivajući se na policijske izvore, navode da je na lokaciji izbio požar, ali da je ugašen pre dolaska vatrogasaca.

Ruski dronovi pogodili vrtić: Poginula žena, dvoje povređenih

Na frontu sukobi ne prestaju. U Sumiju je jedna žena poginula, a dve osobe su povređene kada su dva ruska drona pogodila zgradu vrtića.

Moskva je saopštila i da je napala ukrajinske fabrike dronova i skladišta nafte.

Snage bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine pogodile su ruski centar za obuku artiljerijskih korektora i operatera dronova u mestu Hrustaljni u Luganskoj oblasti, saopštio je ukrajinski komandant Robert Brovdi.

Švedski ministar civilne odbrane Karl-Oskar Bolin objavio je da nadležne švedske službe istražuju tanker za koji se sumnja da je deo ruske "flote u senci" koja je pod međunarodnim sankcijama.