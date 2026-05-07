Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se Rusija nalazi u fazi rata u kojoj čak i bezbednost glavne parade za Dan pobede u Moskvi zavisi od poteza Ukrajine. Njegove poruke dolaze u trenutku ogromnih tenzija pred 9. maj, dok Moskva priprema obeležavanje Dana pobede pod pojačanim merama bezbednosti i bez tradicionalnog prikaza teške vojne tehnike.

Zelenski se javnosti obratio putem video-poruke na društvenim mrežama, u kojoj je optužio Moskvu da je na ukrajinski predlog o potpunom prekidu vatre odgovorila novim napadima širom zemlje.

– Zahvaljujem svakoj državi i lideru koji je podržao predlog Ukrajine za potpuni prekid vatre. Rusija je na to odgovorila samo novim udarima i napadima – rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, tokom celog dana pristizali su izveštaji o napadima iz različitih delova Ukrajine.

„Rusija zna kako da nas kontaktira“

Ukrajinski predsednik istakao je da je Kijev ponudio jasan predlog za primirje i diplomatsko rešenje sukoba, ali da rusko rukovodstvo, kako tvrdi, nema interes za mir.

– Ako jedna osoba u Moskvi, koja ne može da živi bez rata, brine samo o jednoj paradi i ničemu drugom, to je druga stvar – poručio je Zelenski.

On je dodao da Ukrajina želi „dostojanstven kraj rata“, ali i da Moskva sada mora da računa sa posledicama svojih odluka.

– Rusija se dovela u fazu da im čak i glavna parada sada zavisi od nas. Ovo je jasan signal: dosta je bilo – rekao je ukrajinski predsednik.

Njegove izjave dolaze nakon što je Moskva prethodnih dana upozorila Kijev da ne pokušava da ometa obeležavanje Dana pobede, uz pretnje „adekvatnim odgovorom“ ukoliko dođe do napada na rusku teritoriju tokom praznika.

Prva parada bez tenkova od Drugog svetskog rata

Posebnu pažnju izazivaju informacije da će ovogodišnja vojna parada na Crvenom trgu biti značajno drugačija nego prethodnih godina.

Prema najavama, prvi put od završetka Drugog svetskog rata na paradi neće biti prikazani tenkovi, teški raketni sistemi i deo moderne vojne tehnike.

Program bi trebalo da bude ograničen uglavnom na marširanje vojnih jedinica.

Takva odluka izazvala je brojne komentare i spekulacije, a deo analitičara smatra da je razlog kombinacija velikih ratnih gubitaka, bezbednosnih rizika i potrebe da se tehnika zadrži na frontu.

U Moskvi su dodatno pojačane bezbednosne mere zbog mogućnosti napada dronovima.

Šta ovo znači za naredne dane

Retorika između Moskve i Kijeva poslednjih dana postaje sve oštrija, dok obe strane pokušavaju da pokažu snagu pred jedan od najvažnijih datuma u ruskom političkom i istorijskom kalendaru.

Analitičari upozoravaju da bi naredni dani mogli doneti dodatnu eskalaciju, posebno ukoliko dođe do novih napada dronovima ili raketama.

Istovremeno, izostanak teške vojne tehnike na Crvenom trgu mnogi već vide kao simbol promenjene realnosti rata u Ukrajini.