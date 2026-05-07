Ruska državna televizija Rusija 1 objavila je spisak potencijalnih meta za „uzvratni udar“ na Kijev u slučaju da dođe do ometanja parade povodom Dana pobede u Moskvi 9. maja. U televizijskom prilogu prikazane su ključne institucije ukrajinske države, ali i brojne strane ambasade koje se nalaze u centru ukrajinske prestonice.

Prema navodima emitovanim u programu uživo, potencijalne mete obuhvataju čitav vladin kvart u Kijevu, uključujući Vrhovnu radu, zgradu Kabineta ministara, objekte ukrajinske službe bezbednosti SBU, kao i više diplomatskih predstavništava zapadnih država.

Pominju se ambasade i vladin kvart

U prilogu ruske televizije detaljno su opisane lokacije koje Moskva smatra mogućim ciljevima u slučaju eskalacije.

– U slučaju provokacije, napadnut će biti čitav vladin okrug i Vrhovna rada, od Marijinskog parka pa sve do Kabineta ministara u ulici Gruševskog – rekao je spiker tokom emisije.

U nastavku programa pomenute su i ambasade Letonije, Japana, Nemačke, SAD, Italije, Kanade, Poljske i Francuske koje se nalaze u centralnim delovima Kijeva.

Posebnu pažnju izazvale su tvrdnje da bi diplomatska predstavništva mogla biti pogođena ukoliko dođe do „provokacija“ tokom obeležavanja 9. maja u Moskvi.

Direktna pretnja Zelenskom

U istom programu govorio je i Konstantin Knirik, šef prokremaljskog portala News Front, koji je otvoreno pomenuo predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i objekte koje koristi ukrajinsko rukovodstvo.

– Objekat za uništenje za nas je Bankova ulica, uključujući sovjetske zgrade koje koristi Zelenski, kao i bunker u kome se krije – rekao je Knirik.

On je dodao da bi uspešan udar, čak i ukoliko Zelenski ne bude prisutan, predstavljao demonstraciju sposobnosti Rusije da pogodi bilo koji bunker u bilo kom trenutku.

Knirik je tvrdio i da vlasti u Ukrajini ozbiljno shvataju ruska upozorenja, navodeći kao primer navodni rast cena iznajmljivanja stanova u zapadnoj Ukrajini.

Moskva pod tenzijom pred Dan pobede

Ove izjave dolaze u trenutku pojačanih bezbednosnih mera u Moskvi pred obeležavanje Dana pobede 9. maja.

Ruske vlasti su ove godine prvi put od Drugog svetskog rata značajno smanjile tradicionalnu vojnu paradu na Crvenom trgu.

Prema dostupnim informacijama, teška vojna tehnika i deo raketnih sistema neće biti prikazani, dok će program uglavnom biti ograničen na marširanje vojnih jedinica.

Analitičari ocenjuju da iza takve odluke stoje bezbednosni razlozi i strah od mogućih napada dronovima na rusku prestonicu.

Zelenski dodatno podigao tenzije

Atmosferu je dodatno zaoštrila izjava Volodimira Zelenskog, koji je ranije rekao da bezbednost glavne ruske parade sada zavisi od odluka Kijeva.

Njegove reči izazvale su burne reakcije u Rusiji i dodatno pojačale nervozu pred jedan od najvažnijih datuma za Moskvu.

Dok ruski državni mediji javno crtaju potencijalne mete po Kijevu, deo analitičara smatra da je cilj takvih poruka psihološki pritisak i pokušaj odvraćanja Ukrajine od eventualnih napada tokom obeležavanja Dana pobede.