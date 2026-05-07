Situacija na kruzeru „MV Hondius“, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, postaje sve ozbiljnija nakon što je potvrđen rast broja zaraženih među putnicima i članovima posade. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) hitno se oglasila povodom slučaja koji je poslednjih dana izazvao ogromnu pažnju širom sveta, dok španske vlasti pripremaju poseban plan za bezbedno iskrcavanje broda na Kanarskim ostrvima.

Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus izjavio je da je lično intervenisao kod španskog premijera Pedra Sančeza kako bi kruzeru bilo dozvoljeno pristajanje, uprkos zabrinutosti lokalnih vlasti i stanovništva Kanarskih ostrva.

– Jedna stvar koju bih želeo da naglasim jeste da je, pored smernica i regulative, solidarnost najvažnija stvar ovde – rekao je Gebrejesus.

On je naglasio da postoji „moralna obaveza“ da se pomogne ljudima koji se nalaze na brodu.

– Mislim da svi imaju moralnu obavezu da brinu o ljudima koji su na brodu. Nadam se da će oni koji su zabrinuti na Kanarskim ostrvima razumeti, podržati i sarađivati sa saveznom vladom – poručio je šef SZO.

„Ovo nije kovid“

Posebnu pažnju izazvalo je obraćanje dr Marije Van Kerkhove iz Svetske zdravstvene organizacije, koja je pokušala da smiri paniku zbog mogućeg širenja virusa.

– Ovo nije COVID, ovo nije influenca. Širi se na potpuno drugačiji način – rekla je Van Kerkhove.

Kako je objasnila, kod određenog broja zaraženih razvija se teška respiratorna bolest koja može zahtevati ozbiljnu medicinsku negu.

– Može se javiti kašalj, mogu postojati aerosolizovane medicinske procedure, i tada je potrebna intenzivnija medicinska pomoć – navela je ona.

Prema informacijama SZO, virus se uglavnom prenosi kontaktom sa izlučevinama zaraženih glodara, dok je prenos među ljudima moguć samo kod određenih sojeva i pod specifičnim okolnostima.

Upravo zbog toga zdravstvene vlasti pokušavaju da spreče paniku i naglašavaju da trenutna situacija nije uporediva sa pandemijom koronavirusa.

Španija sprema specijalnu operaciju

SZO je saopštila da trenutno zajedno sa operaterima broda i španskim vlastima radi na detaljnom planu iskrcavanja putnika.

– Radimo na sprovođenju odgovarajućih i kompletnih procedura iskrcavanja korak po korak kako bismo podržali vlasti na Kanarskim ostrvima u narednoj fazi – rekla je Van Kerkhove.

Španski mediji navode da će pristajanje broda biti sprovedeno pod posebnim epidemiološkim merama, uz izolaciju i zdravstvene provere putnika i posade.

Istovremeno, raste zabrinutost među stanovnicima Kanarskih ostrva zbog mogućnosti unošenja virusa na ostrva, iako SZO tvrdi da će rizik za lokalno stanovništvo ostati nizak.

Svet ponovo na oprezu

Kriza sa „MV Hondiusom“ probudila je sećanja na prve dane pandemije kovida, kada su kruzeri postajali žarišta širenja zaraze širom sveta.

Iako stručnjaci tvrde da hantavirus nema potencijal za globalnu pandemiju poput koronavirusa, sama činjenica da je na brodu potvrđeno više slučajeva smrtonosne bolesti izazvala je ogromnu pažnju javnosti.

Zdravstvene službe u više država već prate putnike koji su ranije napustili kruzer i vratili se u Evropu i SAD, dok međunarodne organizacije pokušavaju da spreče širenje panike.