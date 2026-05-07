Mahonin nije naveo o kom se objektu radi. Rekao je da niko nije poginuo niti povređen, kao i da je nekoliko dronova oboreno.
Telegram kanali Ostorožno Novosti, Maš i Baza preneli su, pozivajući se na očevice, da je jedan dron pogodio krov stambene zgrade.
U Permu je oko 9.40 proglašena uzbuna zbog dronova, preneo je permski portal 59.ru. Sirene su se više puta oglašavale u različitim delovima grada, a stanovnici su naveli da su čuli eksplozije.
Krajem aprila ukrajinske snage izvele su seriju napada na Perm, pri čemu su oštećeni rafinerija Lukoila i naftna pumpna stanica u Permu. Dim je prekrio centar grada, a stanovnici su prijavili miris paljevine i ono što su opisali kao „naftnu kišu“.
Napad dronovima na Soči
Oko 40 letova kasnilo je u utorak na aerodromu u Sočiju nakon napada ukrajinskih bespilotnih letelica na grad, dok je ruska protivvazdušna odbrana pokušavala da neutrališe pretnju, prenosi Šot.
Putnici čekaju na podu i stepeništima
Zbog pogoršane bezbednosne situacije, putnici su tada premešteni na prvi nivo terminala, gde su čekali dalje informacije i nastavak saobraćaja.
Kako se navodi, deo njih je sedelo na podu i stepenicama aerodroma, jer su redovne operacije privremeno obustavljene.
Kašnjenja su zahvatila i unutrašnje i međunarodne letove, a još nema preciznih informacija kada bi saobraćaj mogao u potpunosti da se normalizuje.
Protivvazdušna odbrana reaguje na napad
Šot navodi da ruske snage PVO u Sočiju dejstvuju kako bi odbile napad ukrajinskih dronova.
Prema istim izvorima, u gradu se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost.
Ovaj napad dolazi u trenutku intenziviranja udara bespilotnim letelicama na ruske regione, zbog čega aerodromi sve češće uvode privremena ograničenja kako bi smanjili rizik po civilni vazdušni saobraćaj i putnike.
Evropa odgovorila Moskvi: "Ne"
Evropska unija neće da preispita svoje diplomatsko prisustvo u ukrajinskoj prestonici, uprkos pretnjama Rusije o mogućim raketnim napadima na Kijev, izjavio je portparol Evropske komisije Anuar El-Anuni
