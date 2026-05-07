Mahonin nije naveo o kom se objektu radi. Rekao je da niko nije poginuo niti povređen, kao i da je nekoliko dronova oboreno.

Telegram kanali Ostorožno Novosti, Maš i Baza preneli su, pozivajući se na očevice, da je jedan dron pogodio krov stambene zgrade.

U Permu je oko 9.40 proglašena uzbuna zbog dronova, preneo je permski portal 59.ru. Sirene su se više puta oglašavale u različitim delovima grada, a stanovnici su naveli da su čuli eksplozije.

Krajem aprila ukrajinske snage izvele su seriju napada na Perm, pri čemu su oštećeni rafinerija Lukoila i naftna pumpna stanica u Permu. Dim je prekrio centar grada, a stanovnici su prijavili miris paljevine i ono što su opisali kao „naftnu kišu“.

Oko 40 letova kasnilo je u utorak na aerodromu u Sočiju nakon napada ukrajinskih bespilotnih letelica na grad, dok je ruska protivvazdušna odbrana pokušavala da neutrališe pretnju, prenosi Šot.

Putnici čekaju na podu i stepeništima

Zbog pogoršane bezbednosne situacije, putnici su tada premešteni na prvi nivo terminala, gde su čekali dalje informacije i nastavak saobraćaja.

Kako se navodi, deo njih je sedelo na podu i stepenicama aerodroma, jer su redovne operacije privremeno obustavljene.

Kašnjenja su zahvatila i unutrašnje i međunarodne letove, a još nema preciznih informacija kada bi saobraćaj mogao u potpunosti da se normalizuje.





Protivvazdušna odbrana reaguje na napad

Šot navodi da ruske snage PVO u Sočiju dejstvuju kako bi odbile napad ukrajinskih dronova.

Prema istim izvorima, u gradu se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost.

Ovaj napad dolazi u trenutku intenziviranja udara bespilotnim letelicama na ruske regione, zbog čega aerodromi sve češće uvode privremena ograničenja kako bi smanjili rizik po civilni vazdušni saobraćaj i putnike.





Evropa odgovorila Moskvi: "Ne"

Evropska unija neće da preispita svoje diplomatsko prisustvo u ukrajinskoj prestonici, uprkos pretnjama Rusije o mogućim raketnim napadima na Kijev, izjavio je portparol Evropske komisije Anuar El-Anuni